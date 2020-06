(foto: Imotopeças / Divulgação)

A Prefeitura de Contagem promove, a partir desta segunda feira (15) até 26 de junho, das 9 às 11h, uma ação preventiva de acidentes causados pelo uso de linha com cerol e linha chilena. Por meio de órgãos como a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem (Transcon), a Guarda Municipal de Contagem, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e parceiros, a prefeitura realizará 10 ações em todas as regionais do município, com distribuição de material educacional e a instalação gratuita de antenas corta-pipas para motociclista.





A campanha enfatiza que a proteção e a prevenção de acidentes podem ser fatores determinantes na correria do dia a dia, e que o uso de antenas de segurança pode evitar acidentes graves e fatais causados pelo cerol e linha chilena usados nas pipas. Além das antenas, é importante que os motociclistas usem o capacete com viseira ou óculos de proteção e roupas e calçados que protejam o corpo, que pilotem com atenção, que mantenham a distância de outros veículos e respeitem as sinalizações de trânsito. Nesta segunda-feira (15), é a vez de a, nasentido BR 040 nº 346, próximo à, receber a campanha “Todos contra o cerol – Motociclista.”A campanha enfatiza que ade acidentes podem ser fatores determinantes na correria do dia a dia, e que o uso de antenas de segurança pode evitar acidentes graves e fatais causados pelo cerol e linha chilena usados nas pipas. Além das antenas, é importante que os motociclistas usem o capacete com viseira ou óculos de proteção e roupas e calçados que protejam o corpo, que pilotem com atenção, que mantenham a distância de outros veículos e respeitem as sinalizações de trânsito.





Este é o terceiro ano em que a prefeitura realiza a campanha, que comumente era realizada em agosto, mas que foi antecipada para junho, por causa da pandeia de coronavírus. A ação começa e termina na avenida João Gomes Cardoso.





A campanha terá a seguinte programação:





15/06/2020 - Ressaca: avenida João Gomes Cardoso, sentido bairro Cabral, em frente ao nº 346, próximo à Praça do Divino, bairro Jardim Laguna; 16/06/2020 - Vargem da Flores: avenida Retiro dos Imigrantes c/ Av. dos Retirantes (entrada do bairro); 17/06/2020 – Riacho: Praça Marília de Dirceu (em frente à ELLO); 18/06/2020 – Eldorado: Av. João César de Oliveira, 849 (Moto Fest); 19/06/2020 – Nacional: avenida Geraldo Rocha, 900 (ao lado do posto de gasolina); 22/06/2020 – Ressaca: avenida Severino Ballesteros (em frente ao Shopping Contagem, sentido Betim); 23/06/2020 - Petrolândia: rua Durval Alves de Faria (próximo ao nº 2.500); 24/06/2020: - Sede: rua do Registro (em frente ao Praia Club); 25/06/2020 – Industrial: avenida Alvarenga Peixoto (próximo ao nº 50); 26/06/2020 – Ressaca: avenida João Gomes Cardoso, sentido bairro Cabral, em frente ao ao nº 346, próximo à Praça do Divino, bairro Jardim Laguna.