Museu de História Natural da UFMG é atingido por incêndio

Museu fica no Bairro Horto, Região Leste de Belo Horizonte (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)







Um incêndio atingiu parte do Museu de História Natural e Jardim Botânico da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) no início da manhã desta segunda-feira. A informação é do Corpo de Bombeiros.









“Consta que o fogo foi controlado, que parte do material fóssil foi atingido e que as paredes da edificação ficaram comprometidas. Não há relato de vítimas”, diz o Corpo de Bombeiros.



O Estado de Minas entrou em contato com a Universidade Federal de Minas Gerais para mais detalhes sobre o caso e aguarda resposta.