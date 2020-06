Tempo deve fechar no início desta semana em BH e em regiões de Minas

Céu amanheceu aberto na região Central da capital, mas expectativa é de virada ao longo do dia (foto: Edesio Ferreira/E.M/D.A Press)

O início da semana deve ser de maior nebulosidade e temperaturas mais baixas em Belo Horizonte e em outrosdo estado. A motivação seria o avanço de uma frente fria advinda do litoral do Sudeste, com uma massa de ar frio na retaguarda. Osna capital devem ficar entre 13°C e 25°C nesta segunda-feira (15).

O céu amanheceu aberto em Belo Horizonte, mas a expectativa é de virada; deve se manter de parcialmente nublado a nublado ao longo do dia, com maiorno período da tarde. Não há chances de chuvas, mas há ligeiro aumento na umidade relativa do ar. A situação será a mesma nas regiões Sul/Sudeste e Campo das Vertentes.

Na Zona da Mata e nos vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha, o céu deve ficar parcialmente nublado a nublado com chuvas fracas ao longo do dia. Nas demais regiões do estado, o céu fica claro a parcialmente nublado.

A temperatura mínima registrada em Minas é de 8,5°C em Maria da Fé, no Sul, e máxima de 32°C em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha.





* Estagiário sob supervisão do subeditor Daniel Seabra