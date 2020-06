Após ameaçar esposa com canivete, homem é morto com golpes de facão em Betim; sogro e cunhado são suspeitos

Crime teria acontecido na Rua Camboja, no Bairro Petrovale, em Betim (foto: Reprodução/Google Street View) 25 anos, chamado Hans Hittler Santos, foi morto na noite desse domingo com golpes de facão no Bairro Petrovale, em Betim, cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os suspeitos de serem os autores do crime são o cunhado e o sogro do rapaz, que antes havia ameaçado a esposa com um canivete. Um homem de, chamado, foi morto na noite desse domingo com golpes de facão no, em, cidade da. Os suspeitos de serem os autores do crime são o cunhado e o sogro do rapaz, que antes havia ameaçado a esposa com um canivete.









Na casa do sogro, na Rua Camboja, Hittler foi encontrado ameaçando a sogra e pedindo a presença do enteado, que estava na residência. Uma discussão teria começado, e pai e um dos irmãos da esposa teriam golpeado o rapaz com um facão. Hittler morreu com perfurações na cabeça, no tórax, nos dois braços e na perna esquerda.





A intensa movimentação chamou a atenção de populares, que acionaram a Polícia Militar. Os policiais chegaram no local e encontraram a mulher, a mãe dela, um dos irmãos e o corpo do marido. O Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a perícia e o carro fúnebre também estiveram no local. A polícia trabalha com a versão citada do caso, contada pela sogra e ratificada pela esposa de Hittler.





Depois de chegarem ao local, os militares continuaram com as buscas e encontraram os dois suspeitos (sogro e um dos irmãos) no bairro. Eles foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Betim.