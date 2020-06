Leitores do EM fazem tributo a profissionais na linha de frente contra o coronavírus

(foto: Arte EM)

reportagem especial Vidas que salvaram vidas gerou entre os leitores uma onda de solidariedade e gratidão aos profissionais de saúde que estão na linha de frente no enfrentamento do. Vista como uma homenagem a médicos, enfermeiros e técnicos, o trabalho jornalístico publicado ontem peloprovocou não só elogios, mas reflexões também nas redes sociais. No Instagram, o vídeo do especial tinha até a noite de ontem mais de 16 mil visualizações e dezenas de comentários. No Facebook, a capa do especial teve mais de 10,1 mil pessoas alcançadas. Os compartilhamentos ocorreram também pelo Twitter e inspirou debates entre os internautas.

Em Minas Gerais houve pelo menos seis mortes de profissionais que combatiam a doença – quatro de médicos e duas de profissionais de enfermagem. Elas ocorreram em Belo Horizonte, Contagem, Divinópolis, Varginha, Uberaba e Jequitinhonha, conforme dados atualizados até a sexta-feira.

Muitos leitores compararam os profissionais de saúde a heróis. No Twitter, um dos usuários comentou: "Esses são nossos mitos, nossos heróis, nossos mártires! Ser patriota é valorizar a vida dos verdadeiros brasileiros! Que Deus dê o conforto às famílias e abençoe os nossos heróis!". No Facebook, Wellington Reis viu similaridade entre a atuação desses especialistas e personagens da História de Minas. “As Minas Gerais têm heróis desde o Brasil colônia. Uns 320 anos de histórias, envolvendo os indígenas, os bandeirantes portugueses, paulistas, africanos e muitos mais”.

No Instagram, vários leitores falaram em apoio aos familiares e criticaram teorias negacionistas. “Deus os acolha em sua misericórdia. Gratidão pela missão deles por aqui. Que suas famílias sigam fortalecidas na fé e amparadas no amor que cresceu junto aos que partiram e quem ficou. Unidos à Santíssima Trindade tenham piedade de nós que seguimos aqui enfrentando a ignorância de tantos e os crimes de outros que se apoiam no egoísmo, no negacionismo e na perversão para gestão das crises que nos assolam; que não é apenas a sanitária”, disse um leitor (@dmtsivo).

O tom era de agradecimento. "Que Deus os receba em glória e dê conforto às famílias. Nossa eterna gratidão", disse Regina Moraes no Facebook. Ana Paula, no Twitter, demonstrou gratidão ao trabalho dos profissionais de saúde: “Respeito, admiração e gratidão eterna aos colegas que cumpriram o chamado mais lindo desta vida: salvar vidas”.

Houve os que ainda apontaram as condições adversas em que esses especialistas trabalham. “O Brasil nunca deu dignidade para esses profissionais. E nem os preparou para enfrentar isso tudo. País de mercenários”, escreveu @sldportes.





Bem mais do que números, o levantamento trouxe histórias de médicos, enfermeiros e técnicos com dedicação incansável para a superação da doença (foto: Estado de Minas)

Trabalho jornalístico

Uma leitora destacou o trabalho da equipe do. "Parabéns aos redatores por essa matéria incrível e merecida homenagem aos profissionais da saúde e todos aqueles que fazem um hospital funcionar". A leitora Rosa Werneck completou: "Uma das matérias mais emocionantes que li em relação às perdas do COVID-19! Triste, mas também uma grande reflexão. Parabéns!”.

A psicóloga Gisele Domingos Rocha foi outra que fez questão de ressaltar a relevância do jornalismo nesses cenários. "Quero parabenizar a toda a equipe que produziu a reportagem especial Vidas que salvam vidas. Um excelente trabalho: cuidadoso, completo, imparcial, senti profundo carinho e cuidado para com os familiares, amigos das vítimas de COVID-19, no caso, profissionais de saúde de todo o Brasil."

Ela se sensibilizou com o trabalho de profissional de Betim. "Eu me emocionei com a sensibilidade com que foi apresentada ao longo de toda a reportagem, inclusive as entrevistas feitas com o profissional (de Betim/MG) que se curou, a médica intensivista que atende em três hospitais, as entrevistas com psicólogos e as dicas dos profissionais que continuam e continuarão na luta. Muito instrutivo. Que muitas e muitas pessoas leiam e compartilhem. Notícias realistas e de qualidade estão escassas. Muito obrigada", destacou Gisele.

Luta em dobro para vencer o coronavírus

Mais do que um trabalho jornalístico, o especial Vidas que salvaram vidas é uma homenagem aos profissionais de saúde que atuam na linha de frente para o combate à COVID-19. Sobre os que partiram, há relatos emocionantes de quem conviveu diretamente com eles, numa dimensão humanizada ao abordar a perda. E há também a palavra de quem teve de lutar duplamente contra o coronavírus e se recuperou. Em formato multimidiático, a reportagem foi veiculada na edição impressa e nas plataformas digitais, com textos, fotos, vídeos e recursos infográficos.

A abordagem retrata a trajetória de dezenas de profissionais de saúde que tiveram as vidas interrompidas pela doença – seis em Minas – e de figuras como Cliciane Ferreira Fochesatto, de 38 anos, médica em Fonte Boa (AM), Gastão Dias Júnior, de 51 anos, pediatra em Itapema (SC), e Nicolares Osório Curico, técnico em enfermagem de Manaus. A reportagem se inspira no livro Um diário da peste (1722), de Daniel Defoe, em que são apresentadas as tristes contradições de quem combatia no front a epidemia de peste bubônica que dizimou mais de 70 mil vidas em Londres no ano de 1665.

O levantamento do Estado de Minas mostrou que pelo menos 305 médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem morreram de COVID-19 no Brasil até sexta-feira, com a respectiva publicação de muitos de seus nomes. O levantamento foi feito a partir da soma de dados fornecidos pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e do Sindicato dos Médicos de São Paulo (Simesp), que reúnem informações de todo o país. A reportagem ainda aponta que há 28 óbitos de profissionais de enfermagem em investigação.

Salvos

Nas redes





A reação de leitores ao especial Vidas que se salvaram vidas





“Parabéns pela iniciativa. Antesde serem meros números, eram pessoas, e elas precisam ser lembradas como pessoas”

carlota_mts, via Instagram





“Parabéns aos redatores por essa matéria incrível e merecida homenagem aos profissionais da saúde eatodos aqueles que fazem um hospitalfuncionar”

marciaafcosta, via Instagram





“Um excelente trabalho: cuidadoso, completo, imparcial. Senti profundo carinho e cuidado para com os familiares, amigos das vítimas de COVID-19, no caso, profissionais de saúde de todo o Brasil. (...) Que muitas e muitas pessoas leiam e compartilhem. Notícias realistas e de qualidade estão escassas”

Gisele Domingos Rocha, via e-mail





“Deus os acolha em sua misericórdia. Gratidão pela missão deles por aqui. Que suas famílias sigam fortalecidas na fé e amparadas no amor que cresceu junto aos que partiram e a quem ficou. Unidos à Santíssima Trindade,tenham piedade de nós, que seguimos aqui enfrentando a ignorância de tantos e os crimes de outros que se apoiam no egoísmo, no negacionismo e na perversão para gestão das crises que nos assolam; não apenas a sanitária”

dmtsivo, via Instagram





“Que tristeza. E ainda existe gente misturando política para piorar o caos. A responsabilidade é nossa! Somos bem informados para discernir o que deve ser feito”

simonepere, via Instagram





“Meu Deus!!! Uma matéria com tamanha sensibilidade e tristeza! Que pais é esse???”

rosa_werneck, via Instagram





“As Minas Gerais têm heróis desde o Brasil colônia. Uns 320 anos de histórias, envolvendo os indígenas, os bandeirantes portugueses, paulistas, africanos

e muitos mais”

Wellington Reis, via Facebook





“Respeito, admiração e gratidão eterna aos colegas que cumpriram o chamado mais lindo desta vida: salvar vidas”

AnaPaul45593835, via Twitter







O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?





A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19







Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus





Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

O especial Vidas que salvaram vidas traz também histórias de quem ainda está no combate nos hospitais, como a médica Ana Luiza Valle Martins, de 30 anos, que atua como intensivista em três hospitais de Belo Horizonte, um da rede privada e dois públicos, entre eles o Eduardo de Menezes, referência para casos de COVID-19, além do Samu. Conta ainda os casos de profissionais que se contaminaram, mas conseguiram se recuperar, como o enfermeiro Davidson Coelho, que atua em Betim e no Hospital São Lucas, em Belo Horizonte. A reportagem apresenta, além disso, os riscos psicológicos a que esses profissionais de saúde estão submetidos diante desses cenários.Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Gráficos e mapas atualizados: entenda a situação agora

Vitamina D e coronavírus: o que já sabemos

Coronavírus: o que fazer com roupas, acessórios e sapatos ao voltar para casa

Animais de estimação no ambiente doméstico precisam de atenção especial

Coronavírus x gripe espanhola em BH: erros (e soluções) são os mesmos de 100 anos atrás

Vídeo: coronavírus, quando isso tudo deve acabar?