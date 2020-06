Vítima grave do caso Backer receberá alta nesta segunda-feira

A Polícia Civil indiciou 11 funcionários da cervejaria Backer após a intoxicação pelo dietilenoglicol (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press) envenenamento por dietilenoglicol presente na cerveja Belorizontina, o engenheiro Érico Lucke receberá alta hospitalar na tarde desta segunda-feira (15), quando dará entrevista coletiva para a imprensa. Ele passou seis meses internado. Vítima depor dietilenoglicol presente na cerveja Belorizontina, o engenheiro Érico Lucke receberá alta hospitalar na tarde desta segunda-feira (15), quando dará entrevista coletiva para a imprensa. Ele passou seis meses









Érico está se recuperando na parte motora, com a creatinina alta e já não faz mais hemodiálise. Ele continuará o tratamento de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e com a cuidadora 24 horas em casa - serviços não cobertos pelo plano de saúde e custeados pela própria família, já que a Backer não arcou com o tratamento.





A vítima dará entrevista para a imprensa junto de familiares e de seu advogado, que darão mais detalhes sobre o processo de recuperação e sobre o embate judicial contra a Backer.

Na última semana, a Polícia Civil indiciou 11 funcionários da cervejaria Backer após a intoxicação pelo dietilenoglicol por lesão corporal, homicídio e contaminação de alimentos.

