Advogados da cervejaria Backer negam falta de assistência às vítimas

(foto: Juarez Rodrigues/ EM/ D A Press.)

"Nos últimos tempos, muito se falou da assistência às. Mas houvede R$ 100 milhões que atingiu todo patrimônio da." Foi o que disse um dos advogados da Backer, Fernando Drummond, na tarde desta quarta-feira (10). Após receber o relatório doque indiciou 11 pessoas por lesão corporal, homicídio e intoxicação no caso de contaminação de cervejas da marca mineira Backer, os advogados da cervejaria concederam entrevista coletiva à imprensa.Em março, a Justiça aumentou bloqueio de bens da Backer para R$ 50 milhões."Até hoje, apenas das 19 pessoas que se habilitaram na ação, apenas 4 ou 5 foram efetivamente reconhecidas pelo juiz responsável por essa ação civil pública. Existem critérios objetivos determinados pela, e, nesta mesma decisão, restou que caberia ao juiz determinar quais deveriam ser alienados e quais seriam pagos de imediato", sustenta o advogado sobre as acusações feitas por familiares das vítimas.Ele acrescenta que "a Backer tem todo o interesse em resolver logo esse problema" e sustenta que a empresa "não possui hoje qualquer controle sobre os bens".Ainda de acordo com o advogado, a empresa pediu autorização para venda de produtos certificados aptos para serem vendidos. "A empresa recebeu a proposta antes de o juiz se pronunciar. A empresa adiantou, mediante empréstimo, R$ 200 mil e fez o depósito em juízo."Nessa terça-feira, vítimas e familiares de pessoas intoxicadas pelo dietilenoglicol, substância tóxica encontrada em cervejas da Backer, publicaram uma nota sobre a conclusão do inquérito da Polícia Civil, que investigou o caso. No texto, eles reforçam que as famílias “continuam desamparadas, sem qualquer auxílio ou apoio da cervejaria Backer”.A Polícia Civil de Minas Gerais constatou que um vazamento em um tanque provocou a contaminação das cervejas por mono e dietilenoglicol, substâncias tóxicas usadas no resfriamento do produto, contrariando as instruções do próprio fabricante do equipamento.Ao longo dos cinco meses de investigações, o número de vítimas registradas no inquérito chegou a 42, mas 13 foram retiradas da lista – três por se recusarem a fazer exames e 10 por fatores médicos ou de inconsistência na apuração para ligá-las ao caso –, explicou ontem, já no início da entrevista, o delegado Flávio Grossi. Assim, a Polícia Civil trabalha com 29 vítimas, sete das quais morreram. Além disso, ainda há denúncias envolvendo 30 supostas vítimas em análise.A Polícia Civil não divulgou os nomes dos indiciados. Isso porque, segundo a assessoria de imprensa da corporação, configura abuso de autoridade.Entretanto, a polícia informou tratar-se de uma testemunha que mentiu; o chefe da manutenção, por omissão; seis responsáveis técnicos, por homicídio culposo, lesão corporal culposa e por agirem com culpa na contaminação; e, por fim, três gestores da Backer indiciados por atos na pós-produção.