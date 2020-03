Caso Backer: Justiça aumenta bloqueio de bens da Backer para R$ 50 milhões

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais () aumentou oda cervejariapara. Os valores serão empregados para cobrir tratamentos médicos das vítimas por intoxicação pelo dietilenoglicol, substância encontrada nos rótulos da cervejaria. A decisão foi assinada pelo desembargador Evandro Lopes Teixeira na noite dessa quarta-feira.Isso ocorreu depois que, em 9 de março, a Justiça aceitou o recurso da cervejaria Backer e reduziu de R$ 100 milhões para R$ 5 milhões o valor máximo para o bloqueio de bens da cervejaria.São 42 pessoas com suspeitas de intoxicação pela substância encontrada em rótulos da cervejaria. Foram confirmados, por meio de exames, a intoxicação de 11 pacientes. Nove pessoas morreram em decorrência do consumo da cerveja contaminada.A decisão afirma que "considerando o número de consumidores afetados, a gravidade do fato e os elementos de prova até então colacionados no bojo dos autos, tenho que a indisponibilidade nas contas e bens móveis e imóveis da agravante no valor de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) se mostra razoável e proporcional para assegurar eventual provimento dos pedidos a serem formulados na ação principal."O advogado que representa três famílias vítimas da Backer Guilherme Costa Leroy, comemorou a nova decisão: "Depois que o TJMG diminui o bloqueio de R$100 milhões para R$5 milhões, nos entramos com um recurso. É importante perceber que existe um vínculo com a Backer e todos os casos desde o janeiro e, até então, não tem prestado nenhum auxílio. Ontem, parece que eles fizeram o pagamento a uma das vítimas e isso foi noticiado como um acordo. Mas, na verdade, trata-se do cumprimento de uma ordem judicial. A Justiça já havia mandando pagar as medidas médicas urgentes das 42 vítimas", disse.Ele acrescenta que nenhuma das três famílias que ele atende receberam qualquer tipo de auxilio da cervejaria.O advogado explica que o próximo passo é efetivar esse bloqueio. "Até então, apenas R$12 mil estavam retidos de fato. Agora, vamos buscar bens que possam alcançar esse limite e continuar com os processos judiciais para que sejam fixadas as indenizações", acrescentou.