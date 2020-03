Caso Backer: polícia investiga mais duas mortes por contaminação e fará nova perícia nesta sexta

Policiais devem voltar à cervejaria Backer nesta sexta-feira (foto: Mateus Parreiras/EM/D.A Press)

A ampliação da janela de investigação da Polícia Civil quanto ao caso da cervejaria Backer começa a dar resultados e aumentar o número de vítimas da contaminação por dietilenoglicol. Segundo a instituição de segurança pública, mais quatro casos suspeitos foram incluídos no inquérito. Dois desses resultaram em mortes dos pacientes.





Segundo a polícia, um dos intoxicados morreu em 24 de abril de 2019 e o outro em 17 de agosto do mesmo ano. Não há detalhes sobre os outros dois pacientes.





Nesta sexta-feira (13), a polícia fará mais uma perícia na fábrica da Backer, principal investigada no inquérito. O Templo Cervejeiro, como é conhecido o local, está localizado no Bairro Olhos D'Água, Região Oeste de Belo Horizonte.





A Polícia Civil, no entanto, não deu detalhes sobre que tipo de trabalho será feito na fábrica.





A última vez que os agentes compareceram ao local foi na terça-feira (10). Na ocasião, a polícia tentava verificar se há vazamento em um dos 70 tanques situados na fábrica.





Segundo a polícia, não há previsão para que os trabalhos sejam finalizados. As apurações são conduzidas por peritos do Instituto de Criminalística, vinculado à instituição mineira, e do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia.





A 4ª Delegacia do Barreiro, em BH, conduz as investigações por meio do delegado Flávio Grossi. Cerca de 60 pessoas já prestaram depoimento, entre parentes das 42 vítimas e funcionários da Backer.





Nesta quinta, três vítimas e uma testemunha falaram na delegacia.