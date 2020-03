Caso Backer: Polícia Civil retoma perícia em templo cervejeiro

A Polícia Civil retomou, na manhã desta terça-feira (10), os trabalhos periciais na cervejaria Backer, investigada no caso de contaminação por monoetilenoglicol e dietilenoglicol de, pelo menos, 38 pessoas em Minas. Ao todo, sete pessoas morreram intoxicadas pelas substâncias tóxicas presente em rótulos da marca. Ainda nesta terça, os investigadores ouviram mais duas vítimas na 4ª Delegacia da Polícia Civil, no Barreiro, em BH.

Ao todo, cerca de 50 pessoas já prestaram informações no inquérito policial que investiga a síndrome nefroneural. Segundo a polícia, não há previsão para o término dos trabalhos periciais no estabelecimento. Os peritos do Instituto de Criminalística analisam tanques de armazenamento da bebida, no templo cervejeiro, como é conhecida a fábrica da empresa.