Justiça aceita recurso e reduz bloqueio de bens da Cervejaria Backer para R$ 5 milhões

(foto: Jair Amaral/EM/DA PRESS) TJMG) aceitou o recurso da cervejaria Backer e reduziu de R$ 100 milhões para R$ 5 milhões o valor máximo para o bloqueio de bens da cervejaria. Os valores serão empregados para cobrir tratamentos médicos das vítimas por intoxicação pelo dietilenoglicol, substância encontrada nos rótulos da cervejaria. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais () aceitou o recurso da cervejaria Backer e reduziu deparao valor máximo para o bloqueio de bens da cervejaria. Os valores serão empregados para cobrir tratamentos médicos das vítimas por intoxicação pelo dietilenoglicol, substância encontrada nos rótulos da cervejaria.





A decisão foi do desembargador Luciano Pinto, da 17ª Câmara Civil de Belo Horizonte, na última sexta-feira (6). "Disse que a decisão agravada “não apresenta qualquer fundamento ou sequer motivo para a ordem de bloqueio da vultosa quantia de R$100 milhões", escreveu o magistrado na decisão.

No recurso, a cervejaria alegou ser “uma micro cervejaria familiar, que em 2018 apresentou um lucro líquido de R$985.948,42”. A empresa ainda alegou que “precisa ‘sobreviver’, retomar a sua produção, tentar reconquistar a sua fatia no mercado e a sua reputação perante os seus consumidores, para que, comprovada a responsabilidade pelos danos, após a conclusão de todas as investigações, possa indenizar os envolvidos”.