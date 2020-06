''Conclusão do inquérito não condiz com as provas da própria polícia'', diz advogado da Backer

(foto: Juarez Rodrigues/ EM/ D A Press.)

Após receber o relatório doque indiciou 11 pessoas por lesão corporal, homicídio e intoxicação no caso de contaminação de cervejas da marca mineira Backer, os advogados da cervejaria concederam entrevista coletiva à imprensa na sede da empresa, no Bairro Olhos D'Água, na Região Oeste de BH.

"Reiteramos o compromisso da empresa, colaboramos com as investigações. Estamos solidários com as vítimas. Não serão poupados esforços", iniciou o advogado Estêvão Nejm.



Ele afirma que houve um episódio pontual de contaminação – diferentemente do que o laudo da Polícia Civil de Minas Gerais indicou: "Temos um episódio pontual de contaminação. Acredito que tenha ficado clara a conclusão de um acidente. Foi apurada a falha de um equipamento, um tanque de número 10. A indústria tem mais de 70, desses somente um apresentou falha", disse.



A defesa questiona o laudo que concluiu contaminação por dietilenoglicol. "Mas o vazamento foi de mono", disse Estêvão. "Controle de qualidade não mata ninguém. A causa foi dietilenoglicol. Mas a Backer não usa", acrescentou o advogado Marcos Aurélio Souza Santos. A defesa sustenta que a culpa criminal tinha que ser expandida a outros atores – numa referência à fornecedora da substância.



Marcos Aurélio afirma que não existe uma determinação que regula se a cervejeira tenha que usar "mono" ou dietilenoglicol.





Estêvão Nejm disse que é possível identificar que várias outras empresas orientam a forma correta de utilização desses mesmos glicoides. "O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) nunca advertiu pelo uso", disse.



Souza Santos afirmou que a "investigação apontou o que queríamos desde o início". E acrescentou: "Aconclusão do inquérito não condiz com as provas da própria Polícia Civil".

A defesa da cervejaria sustenta que as 29 vítimas que foram confirmadas pela autoridade policial foram contaminadas por dietilenoglicol e não monoetilenoglicol. "Pela culpabilidade criminal, o que contaminou foi o dietilenoglicol. A Backer não teve culpa do dietilenoglicol ter entrado na fábrica nem ter um tanque defeituoso", sustentou.

O indiciamento



A Polícia Civil de Minas Gerais constatou que um vazamento em um tanque provocou a contaminação das cervejas por mono e dietilenoglicol, substâncias tóxicas usadas no resfriamento do produto, contrariando as instruções do próprio fabricante do equipamento.





Ao longo dos cinco meses de investigações, o número de vítimas registradas no inquérito chegou a 42, mas 13 foram retiradas da lista – três por se recusarem a fazer exames e 10 por fatores médicos ou de inconsistência na apuração para ligá-las ao caso –, explicou ontem o delegado Flávio Grossi. Assim, a Polícia Civil trabalha com 29 vítimas, sete das quais morreram. Além disso, ainda há denúncias envolvendo 30 supostas vítimas em análise.A Polícia Civil não divulgou os nomes dos indiciados. Isso porque, segundo a assessoria de imprensa da corporação, configura abuso de autoridade.Entretanto, a polícia informou tratar-se de uma testemunha que mentiu; o chefe da manutenção, por omissão; seis responsáveis técnicos, por homicídio culposo, lesão corporal culposa e por agirem com culpa na contaminação; e, por fim, três gestores da Backer indiciados por atos na pós-produção.- Testemunha: responderá por extorsão e falso testemunho;- Chefe da manutenção: responderá por homicídio culposo, lesão corporal culposa e contaminação de produto alimentício culposa;- Seis responsáveis ligados diretamente à produção cervejeira: responderão por homicídio culposo, lesão corporal culposa e contaminação de produto alimentício dolosa- Três pessoas da gestão da empresa: responderão por ato pós-produção devido ao descumprimento de normas administrativas.Sabotagem, erro de procedimento na fábrica ou contaminação dolosa eram as três linhas sobre as quais a polícia se debruçava para desvendar o motivo da presença de substâncias tóxicas em lotes das cervejas da empresa mineira.“No início das investigações, como não podemos fechar hipóteses, havia até a possibilidade de contaminação dolosa, para o aumento da produção, por exemplo, como também a de sabotagem. Conseguimos concluir que, na verdade, ocorreram crimes culposos (quando o autor não tem intenção nem assume o risco de matar) no que tange à contaminação”, detalhou o delegado Flávio Grossi nessa terça-feira.O fato é que um vazamento liberou dietilenoglicol nas cervejas produzidas pela Backer. Segundo o delegado Flávio Grossi, a corporação conseguiu comprovar – física e quimicamente – a existência de um vazamento no tanque de cerveja. Flávio Grossi explicou que a apuração foi multiprofissional, envolvendo químicos, engenheiros e peritos. Primeiro, foi preciso entender como a cerveja é feita.O vazamento que contaminou as cervejas foi identificado justamente no chiller. Entretanto, o delegado disse também que foram encontrados outros pontos de vazamento na mesma adega.Ainda segundo o delegado, não é possível responsabilizar os proprietários da cervejaria pela falha na solda do tanque, mas o ponto é o uso do dietileno ou monoetilenoglicol na produção.Flávio Grossi afirma que foram identificadas duas modalidades da culpa: negligência e imperícia. “Esse vazamento ocorreu porque havia um furo no tanque no alinhamento da solda. A questão a se destacar não é a ocorrência do vazamento, mas o uso de uma substância tóxica (em linha de produção) destinada à alimentação. Ela não poderia ocorrer”, enfatiza.