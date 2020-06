Caso Backer: Polícia Civil indicia 11 por lesão corporal, homicídio e intoxicação

A Polícia Civil indiciou 11 pessoas por lesão corporal, homicídio e intoxicação no caso de contaminação das cervejas da marca mineira Backer. A coletiva de imprensa sobre a conclusão do inquérito é realizada no auditório do Departamento de Trânsito (Detran), localizado na Avenida João Pinheiro, no Bairro Boa Viagem, Centro-Sul de Belo Horizonte.