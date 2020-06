Barreiras de BH detectam mais de mil pessoas com sintomas de COVID-19

Secretaria Municipal de Saúde reitera que nenhum motorista ou passageiros será barrado no acesso à capital (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Desde que foram instaladas, em 18 de maio, as barreiras sanitárias de Belo Horizonte já registraram 1.012 pessoas com sintomas de coronavírus. O balanço mais recente divulgado pela prefeitura da capital mineira, na noite desta terça-feira, mostrou que 63 novos motoristas ou passageiros com risco de ter contraído a doença foram encaminhados às unidades de saúde da capital mineira nas últimas horas. Todos estão em observação e são orientados a ficar em isolamento.

172.751 veículos foram abordados por agentes da Guarda Municipal e da BHTrans para a realização da triagem simples: questionário rápido sobre sintomas e medição da temperatura corporal. Em menos de um mês, 345.082 pessoas já foram interrogadas pelas autoridades. Uma No total,por agentes da Guarda Municipal e da BHTrans para a realização da triagem simples: questionário rápido sobre sintomas e medição da temperatura corporal. Em menos de um mês,pelas autoridades. Uma média de quase 10 pessoas por minuto são abordadas na cidade.





As barreiras funcionam em 18 pontos estratégicos da capital mineira. Em alguns deles, o enorme trânsito de veículos nos horários de pico tem provocado longos congestionamentos. As barreiras funcionam das 7h às 19h, entre segunda e sextas-feiras.





A prefeitura afirma que o procedimento é apenas uma ação educativa para tentar coibir o avanço da COVID-19 na capital mineira. Desta forma, nenhum veículo é barrado no acesso ou na saída da cidade. Os carros parados pelas autoridades são escolhidos de forma aleatória.

Localização das 18 barreiras de BH:

- Avenida Amazonas, próximo ao viaduto do Anel Rodoviário;

- Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, próximo à rua Conde Pereira Carneiro;

- Avenida Civilização, próximo à rua dos Menezes;

- Avenida Dom Pedro I, próximo à rua Bernardo Ferreira da Cruz;

- Avenida Cristiano Machado, próximo à rua das Gabirobas;

- Avenida José Cândido da Silveira, no trecho entre a MG–05 e a rua José Moreira Barbosa;

- Rua Jornalista Djalma Andrade, próximo à avenida Dr. Marco Paulo Simon Jardim;

- Avenida Raja Gabaglia, próximo à rua Parentins;

- Avenida Nossa Senhora do Carmo, no trecho Belvedere;

- Rua Haiti, no trecho entre a avenida Presidente Eurico Dutra e a rua Patagônia;

- Avenida Braúnas, próximo à rua Xangri-lá;

- Avenida Professor Clóvis Salgado, próximo à avenida Serrana;

- Avenida Antônio Francisco Lisboa, próximo à rua Expedicionário Paulo de Souza;

- Avenida Abílio Machado, próximo à avenida Heráclito Mourão de Miranda;

- Rua Francisco Adolfo Viana, próximo à rua Três;

- Rua Júlio Mesquita, próximo à rua Taboão da Serra;

- Avenida Vereador Cícero Idelfonso, próximo à rua Nogueira da Gama;

- Avenida dos Andradas, no trecho entre a rua Itaguá e a rua Marzagânia

Casos aumentam

No último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, Belo Horizonte contabilizou 2.549 casos e 62 mortes por coronavírus. As estatísticas informam ainda que 545 pessoas estão em acompanhamento e outras 1.942 se recuperaram da doença