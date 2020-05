Quase 10 pessoas são abordadas por minuto nas barreiras de BH

Passageiros dos veículos têm temperaturas checadas durante a inspeção (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Os agentes de trânsito e guardas municipais desempenhados para trabalhar nas barreiras sanitárias espalhadas por Belo Horizonte já conferiram o quadro de saúde de 41.722 pessoas até essa quarta-feira (20), data na qual se completou três dias de funcionamento do serviço. Com isso, em média, 9,65 cidadãos são avaliados por minuto por esse serviço na capital mineira. O objetivo é identificar pessoas com suspeita de COVID-19.

Segundo números da Secretaria Municipal de Saúde até quarta,foram parados nas barreiras. Como o serviço começou a funcionar na segunda, em média 7,3 mil meios de transporte passaram pela avaliação sanitária por dia.

Em todo esse universo, 218 pessoas foram encaminhadas a equipamentos de saúde. Isso acontece quando o cidadão apresenta sintomas de infecção pelo novo coronavírus.

Durante a avaliação, os agentes de saúde aplicam um questionário nas pessoas e também medem a temperatura corporal. Caso haja sinais da doença, o cidadão em questão é aconselhado a se consultar.

No total, são 18 barreiras, uma média de duas por regional administrativa. Contudo, nem todas funcionam todos os dias.

Nesta quinta, por exemplo, 11 dos 18 pontos operaram. O balanço será divulgado na sexta-feira.

Segundo a prefeitura, as barreiras funcionam das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, mas há possibilidade de serem estendidas para os fins de semana – conforme a evolução dos casos da doença na capital.

O Comitê de Enfrentamento à Epidemia da Covid-19 aguarda o resultado dos trabalhos nesta primeira semana para definir se vai expandir a iniciativa.

A Polícia Militar está orientada a acompanhar até as unidades de saúde as pessoas que apresentarem sintomas de COVID-19.

Confira abaixo o levantamento por dia: