Em dois dias, 136 pessoas apresentaram sintomas da COVID-19 em barreiras sanitárias de BH

Passageiros dos veículos têm temperaturas checadas durante a inspeção (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Em dois dias de funcionamento, barreiras sanitárias instaladas em Belo Horizonte para controle da propagação do coronavírus detectaramcom sintomas da COVID-19.De acordo com novo boletim divulgado pela prefeitura na manhã de quarta-feira, nessa terça-feira, 7.815 carros foram abordados e 15.011 avaliadas. Dessas, 71 foram encaminhadas para o serviço de saúde.Os números são maiores se comparados com os de segunda-feira quando 5.433 carros foram abordados por agentes da Guarda Municipal e da BHTrans para a triagem simples. Ao todo, 11.284 pessoas foram avaliadas. 65 apresentaram sintomas.Foram instaladasem locais estratégicos da capital mineira. A intenção inicial da prefeitura era fixar pelo menos 18 pontos de checagem na cidade, mas oaguarda o resultado dos trabalhos nesta primeira semana para definir se vai expandir a iniciativa.A prefeitura garante que não vai impedir nenhuma pessoa de entrar ou sair de Belo Horizonte: "A gente não é ditatorial. O serviço vai nos comunicar a respeito do perfil dos motoristas que terão acesso à cidade. O questionário é sucinto, com medição de temperatura. Quem apresentar o sintoma será orientado a procurar os serviços de saúde. A princípio, a barreira é educativa", ressaltou o secretário municipal de Saúde, Jackson Pinto, em coletiva de imprensa nessa segunda-feiraSegundo a prefeitura, as barreiras, de segunda a sexta-feira, mas há possibilidade de serem estendidas para os fins de semana – conforme a evolução dos casos da doença na capital. A Polícia Militar será orientada a acompanhar até as unidades de saúde as pessoas que apresentarem sintomas de COVID-19.Os endereços das barreiras sanitárias foram publicados no Diário Oficial do Município. São eles:Avenida Amazonas, próximo ao Viaduto do Anel RodoviárioAvenida Presidente Juscelino Kubitschek, próximo à Rua Conde Pereira CarneiroAvenida Civilização, próximo à Rua dos MenezesAvenida Dom Pedro I, próximo à Rua Bernardo Ferreira da CruzAvenida Cristiano Machado, próximo à Rua das GabirobasAvenida José Cândido da Silveira, no trecho entre a MG-05 e Rua José Moreira BarbosaRua Jornalista Djalma Andrade, próximo à Avenida Dr. Marco Paulo Simon JardimAvenida Raja Gabáglia, próximo à Rua ParentisAvenida Nossa Senhora do Carmo, no trecho BelvedereRua Haiti, no trecho entre a Avenida Presidente Eurico Dutra e Rua Patagônia