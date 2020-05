BH registra 27 pessoas com sintomas de COVID-19 em barreiras sanitárias

No primeiro dia de instalação de barreiras sanitárias, Belo Horizonte registrou 27 pessoas com sintomas de novo coronavírus. De acordo com boletim divulgado pela prefeitura em relação às primeiras horas desta segunda-feira, pelo menos 1.678 carros foram abordados por agentes da Guarda Municipal e da BHTrans para a triagem simples: questionário rápido sobre sintomas e medição da temperatura corporal. No total, 3.768 pessoas foram interrogadas pelas autoridades.

Na manhã desta segunda-feira, foram instaladas 10 barreiras em locais estratégicos da capital mineira. A intenção inicial da prefeitura era fixar pelo menos 18 pontos na cidade, mas o Comitê Municipal de Enfrentamento do Coronavírus aguarda o resultado nesta primeira semana para anunciar se vai expandir a iniciativa.

A prefeitura garante que não vai barrar nenhuma pessoa de entrar ou sair de Belo Horizonte: "A gente não é ditatorial. O serviço vai nos comunicar a respeito do perfil dos motoristas que terão acesso à cidade. O questionário é sucinto, com medição de temperatura. Quem apresentar o sintoma será orientado a procurar os serviços de saúde. A princípio, a barreira é educativa", ressalta o secretário municipal de Saúde, Jackson Pinto.

Ao passar pelas barreiras, motoristas passam por questionário simples e medição de temporatura (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Com a adoção das barreiras, o médico infectologista Carlos Starling acredita que a cidade terá êxito para evitar a expansão do vírus: "Critérios como sintomas respiratórios, perda de olfato e paladar nos permitem, apesar de serem perguntas simples, ter 70% de convicção e sensabilidade para a COVID-19. Se as pessoas apresentarem isso, temos alguma coisa muito próxima a um teste sorológico. É sucinto, mas é eficiente. Acabam dando bom resultado".

Segundo a prefeitura, as barreiras funcionarão das 7h às 19h de segunda a sextas-feira, mas há possibilidade de serem estendidas para os fins de semana – conforme a evolução dos casos da doença na capital. A Polícia Militar será orientada a acompanhar até as unidades de saúde as pessoas que apresentarem sintomas de COVID-19 .

O comandante da Guarda Municipal da capital, Rodrigo Sérgio Prates, diz que o cidadão que passar pela barreira tem que se basear na questão de saúde e não do receio de ser punido: "Toda a natureza de uma ocorrência policial tem seus desdobramentos. O maior interessado é a própria pessoa. Poderíamos criar hipóteses de responsabilidade que culminariam numa condução coercitiva? Claro que sim. Inclusive abordando outros tipo penais que podem ser incluídos num evento dessa natureza. Mas não é a realidade que imaginamos".

Onde ficam

Os endereços das barreiras sanitárias foram publicados no Diário Oficial do Município. São eles: