Com controle de entrada, Mercado Central é reaberto em BH

O movimento é fraco nesta manhã, se comparado ao período anterior à pandemia.



04:00 - 18/05/2020 'Sinto mais medo fora do hospital', diz médica mineira que trabalha em São Paulo proprietária de um bar no Mercado Central. No entanto, ela não pode atender clientes no balcão, tendo que vender apenas via delivery. Por causa da grande concorrência por entregas a domicílio, Eliza está tendo dificuldades para rentabilizar o negócio.



“Lá fora estou entregando delivery, mas está muito pouco, pois todo mundo está vendendo. Muita gente vendendo por entrega, então está difícil. Muita gente que está dentro de casa faz comida também”, avaliou.



Quem também celebrou a reabertura dos serviços não-essenciais no Mercado Central foi Washington Azevedo de Castro, de 57 anos. Há 18 anos ele mantém uma loja de artigos religiosos no centro de compras, mas estava há 58 dias de portas fechadas. Com a queda brusca de receitas, ele teve que demitir sua única funcionária. Agora, ele espera retomar as vendas tomando todos os cuidados.



“Estamos usando máscara, álcool em gel, estamos mantendo distância. Não estamos liberando a entrada de muitas pessoas na loja, muito menos no mercado. Pessoal da portaria e da administração do mercado estão comportando muito bem. É isso, é voltar às atividades. Não podemos ficar parados para sempre. Temos que preservar vidas? Temos. Mas a COVID veio para ficar. Vamos ter que conviver com ela, até surgir uma vacina”, disse.





Aline Santos, de 25 anos, foi até o mercado para comprar temperos e se surpreendeu com as lojas abertas. "Acho que está muito cedo. Acho que deveria manter apenas lojas de alimentos", disse ela.





A liberação ocorre com a exigência de controle na entrada de clientes no centro de compras, obrigatoriedade de uso de máscaras protetoras e disponibilização de álcool em gel para empregados e consumidores.





Senhas são distribuídas nas portas para o controle de entrada. O número máximo de clientes simultaneamente dentro do mercado é de 370 pessoas. No entanto, a reportagem registrou uma pequena aglomeração na entrada da portaria da Avenida Amazonas. Apesar da pequena fila, os fregueses do centro de compras não mantiveram a distância necessária de segurança. Nas outras entradas, o movimento era mais tranquilo.



Apesar do número baixo de clientes, eles não mantiveram distância de segurança na porta do Mercado Central (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

