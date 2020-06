Empresa mineira utiliza tecnologia ultravioleta e robótica para eliminar vírus de ambientes

Simulação do "Hygis" em ambiente hospitalar (foto: UVTRONIC/Reprodução)

Diante da atual pandemia de coronavírus, uma empresa mineira desenvolveu um equipamento capaz de desinfetar ambientes a partir de tecnologia ultravioleta aliada à robótica. A intenção é eliminar vírus de locais com grande circulação, incluindo hospitais.





16:04 - 08/05/2020 Prefeituras contam com empresas privadas para desinfectar ruas “Hygis”, é composto por lâmpadas ultravioletas germicidas de alta potência e pode ser usado para desinfetar hospitais, quartos de hotéis, shoppings, escritórios e outros ambientes. O sistema, chamado, épor lâmpadas ultravioletas germicidas de alta potência e pode serparahospitais, quartos de hotéis, shoppings, escritórios e outros ambientes.





A irradiação germicida ultravioleta, que se dá pela utilização de raios UVC, é eficaz na inativação de mircrorganismos como vírus, bactérias e fungos, a partir da quebra das cadeias DNA e RNA, informou a empresa.





De acordo com a UVTRONIC, empresa que desenvolveu o sistema, o “Hygis” é de fácil utilização e foi projetado para ser operado pela equipe de limpeza diária. Além de ser mais seguro que a higienização manual e capaz de desinfetar em grande escala.





O fundador executivo da empresa mineira, Evandro Martins, explica o funcionamento do “Hygis. “Nós mapeamos o ambiente utilizando um sensor LIDAR (Light Detection And Ranging) e inserimos essas informações no sistema do Hygis. Assim, ele estará pronto para percorrer sozinho todo o local, emitindo a sua luz UVC que purifica o ar e as superfícies, inclusive contornando qualquer obstáculo que esteja no local, sem depender da intervenção de pessoas”, conta. O equipamento também possui alerta de voz e, quando a bateria está baixa, retorna automaticamente à central de recarga.





A empresa mineira informou que o setor hospitalar é o responsável pela maior procura do equipamento. As unidades de saúde buscam uma forma de reduzir os índices de infecção hospitalar, principalmente com a chegada do coronavírus. Diante da alta demanda de pacientes nas unidades de saúde, uma grande preocupação é gastar menos tempo na liberação dos leitos. “O Hygis ajuda muito nessa tarefa e garante uma maior proteção para os pacientes, equipe médica e equipe de limpeza. Além disso, como o uso do equipamento Hygis, o processo de desinfecção está livre a falhas humanas e é realizado de forma padronizada”, explica Evandro.





Vantagens do Hygis

Mais seguro e confiável que a desinfecção manual

Elimina os vírus no ar e nas superfícies

Não utiliza produtos químicos

Funcionamento autônomo

Controle via celular e tablet

Promove desinfecção em larga escala

