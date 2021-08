Alunos acumulam quase 50 premiações e Passos sonha com Centro de Robótica

Alunos durante aula de robótica: Passos acumula títulos em torneios e campeonatos (foto: Elisabete Pires de Oliveira/Arquivo pessoal) Passos se aproximam da 50ª premiação em robótica em apenas nove anos. A responsável por coordenar os estudantes em todos esses feitos é a professora Elisabete Pires de Oliveira, que ainda foi fundamental para a inclusão de robótica como disciplina na rede de ensino da cidade do Sul de Minas. Com esses êxitos, o município se aproxima da criação de Centro de Robótica Educacional. Alunos da rede pública dese aproximam da 50ª premiação emem apenas nove anos. A responsável por coordenar os estudantes em todos esses feitos é a professora, que ainda foi fundamental para a inclusão de robótica como disciplina na rede de ensino da cidade do Sul de Minas. Com esses êxitos, o município se aproxima da criação de

A proposta, que já conta com apoio de Executivo e Legislativo locais, foi apresentada por Elisabete no no Fórum Internacional de Pós-Graduação dos Mestrados-UEMG, realizado em fevereiro. A docente é mestranda em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente na universidade estadual mineira.

"O artigo conta nossa experiência de 2013 a 2019, bem como participações em competições e avanços dos envolvidos no projeto, como por exemplo acesso ao ensino superior”, complementa.

Devido a uma mudança no quadro de funcionários da UEMG, hoje o projeto é orientado pelo professor Doutor Juliano Fiorelini Nunes.

Sucesso de longa data

Inclusive, o trabalho de referência desempenhado pela professora não é de hoje. Desde 2013, robótica já é uma disciplina extracurricular na rede municipal de Passos. Naquele ano, a Prefeitura de Passos adquiriu kits Lego® NXT como ferramenta educacional extracurricular para desenvolver nos alunos conceitos científicos, lógica e programação de forma lúdica.

O propósito desse trabalho foi discutir a importância dessa ferramenta e como seu uso foi um fator transformador diante de tal experiência. O método utilizado foi o resgate de memórias do projeto e de sua metodologia aplicada nas escolas, de 2013 a 2019.

Os resultados evidenciaram elevação na autoestima, mudança de postura quanto à autonomia, cooperação e senso de responsabilidade. Evidenciando o quanto a robótica educacional pode ser um diferencial, sobretudo em escolas da rede pública de ensino, cujas possibilidades de inovação são historicamente escassas.

No mês passado, se tornou lei um projeto que garante a manutenção das aulas de robótica educacional nas escolas municipais que possuam séries de ensino fundamental anos finais (6º ao 9º ano).

“Antes da pandemia, isso já era uma prática, porém agora, com o projeto lei, temos uma política pública que garantirá a continuidade do projeto”, diz Elisabete. As aulas acontecerão no contra-turno para os alunos da educação integral.

Premiações

Sob a coordenação de Elisabete, os alunos da rede municipal já acumularam quase 50 premiações e condecorações:

