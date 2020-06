Temperaturas devem subir em Minas durante semana do feriadão

Em BH, céu fica de claro a parcialmente nublado com névoa seca (foto: Edesio Ferreira/E.M/D.A Press)









No Norte e Noroeste de Minas, nos vales do Jequtinhonha, Rio Doce e Mucuri e no Triângulo, as temperaturas devem se elevar e ultrapassar a casa dos 30°C. Tempo estável nas demais regiões do estado, com maior nebulosidade na faixa Leste e na Zona da Mata. No Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes, frio permanece.

A semana do feriadão poderá ser de mais calor em várias regiões do estado. Essa situação é favorecida pela atuação de uma massa de ar seco continental. Nesta terça-feira (9), os termômetros em Minas podem chegar até os 32°C. Em BH, a mínima deve ser de 15°C e a máxima de 27°C.