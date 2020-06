Semana será de tempo estável em BH e em todo estado; capital terá máxima de 27°C

Apesar da estabilidade, a sensação de leve frio permanece. Para Belo Horizonte, a previsão é de máxima de 27°C e mínima de 14°C para esta segunda-feira (8), com céu parcialmente nublado durante todo o dia.

Em Minas Gerais, a máxima será de 32°C, em Carmo do Parnaíba, no Alto Paranaíba, e mínima de 10°C, em Maria da Fé, no Sul do Estado. O céu permanece nublado a parcialmente nublado com nevoeiro no Sul, Campos das Vertentes, Zona da Mata e vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.