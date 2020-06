Um menor é morto e outros dois são detidos após furarem blitz da PM em BH

Helicóptero Pegasus foi utilizado na ação da PM no Bairro Horto (foto: Matheus Muratori/EM/D. A. Press) Polícia Militar (PM) no Bairro Horto, Região Leste de Belo Horizonte, no fim da tarde dessa segunda-feira. Eles estavam em um carro e teriam desobedecido uma ordem de parada policial em uma blitz de trânsito, quando a perseguição por eles começou. Um menor de idade foi morto e outros dois foram detidos pela) no, no fim da tarde dessa segunda-feira. Eles estavam em um carro e teriam desobedecido uma ordem de parada policial em uma blitz de trânsito, quando a perseguição por eles começou.









Helicóptero da Polícia Militar faz busca de bandidos no Bairro Horto, na região Leste de BHhttps://t.co/F5rznM0YnA pic.twitter.com/3wG9cjaeYv — Estado de Minas (@em_com) June 9, 2020 14, 16 e 17 anos, em uma casa do bairro, na Rua Alexandre Tourinho, ao lado da Arena Independência. Segundo a PM, dois deles se entregaram, enquanto o menor de idade de 16 anos ficou com uma arma em punho. Ele acabou atingido por um disparo de um dos policiais, foi atendido, mas morreu. A polícia encontrou os três jovens, de, em uma casa do bairro, na, ao lado da. Segundo a, dois deles se entregaram, enquanto o menor de idade deficou com uma arma em punho. Ele acabou atingido por um disparo de um dos policiais, foi atendido, mas morreu.





Com os menores, além da pistola 9mm que estaria de porte do jovem de 16 anos e do carro, foram encontradas porções de maconha, crack e cocaína. Eles contaram que a casa onde se esconderam pertence ao "patrão" e chefe do tráfico na região, que não foi encontrado no local. A PM continua em busca desse mandante.





Os jovens seriam “aviõezinhos”, os responsáveis por transportar o material comercializado, desse homem. Todos os suspeitos têm passagens pela polícia. Os dois menores detidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Especializada do Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente de BH. A Justiça vai investigar a ação do militar que baleou o adolescente de 16 anos.