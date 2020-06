Prefeitura de Betim volta a fechar o comércio a partir desta quarta

A partir desta quarta-feira, dia 10, o comércio de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, voltará a ser fechado. A prefeitura do município publicou um decreto com a medida nessa segunda. O objetivo do fechamento temporário é tentar conter o aumento dos casos da COVID-19, doença provocada pelo coronavírus. Segundo o último boletim da Secretaria de Saúde de Betim, o município já contabiliza 252 casos confirmados da doença e 16 mortes.

Em 22 de abril, a prefeitura chegou a autorizar a abertura parcial do comércio e outras atividades privadas , desde que os responsáveis e a população tomassem medidas de prevenção ao contágio. Conforme boletim do dia 23 daquele mês, a cidade tinha apenas 10 casos confirmados e nenhum óbito. Na semana passada, em 4 de junho, novas medidas sanitárias vetaram o funcionamento de shoppings e centros de ginástica

Entre as justificativas do decreto publicado ontem, que é assinado pelo prefeito Vittorio Medioli e o procurador-geral do Município, Bruno Ferreira Cypriano, está o grande fluxo de pessoas de outros municípios em direção a Betim, que estava com o comércio aberto; a necessidade de melhorar a estruturação da Força Tarefa de Fiscalização em razão da quantidade de denúncias, estabelecimentos que precisam ser fiscalizados e circulação de pessoas na cidade, e “a falta de adoção das medidas de biossegurança, por parcela significativa da população, determinadas pelo município para o combate ao coronavírus”.

Além disso, as autoridades destacam que a atual curva epidemiológica do coronavírus em Betim indica que a semana que vem será fundamental para determinar os níveis de contaminação e também vai definir o nível de ocupação dos leitos hospitalares para julho.

Assim, o decreto número 42.144 determina que os estabelecimentos suspendam o funcionamento da meia-noite de amanhã até a 0h01 de 22 de junho. A determinação é válida para “todas as atividades, independente do potencial de aglomeração de pessoas”.

O decreto permite que os seguintes estabelecimentos continuem abertos:



Ainda segundo o decreto, os demais estabelecimentos que tiveram as ativi-dades suspensas poderão fazer entrega em domicílio, desde que sigam as normas para prevenção do coronavírus estabelecidas pelo Decreto Municipal nº 42.082, de 17 de abril de 2020.Nesta terça, a prefeitura informou aoque, conforme o Decreto nº 42.143 de 8 de junho de 2020, igrejas e templos religiosos não estão relacionados como essenciais. Dessa maneira, também terão que fechar na quarta.Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

