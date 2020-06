COVID-19: Betim decide fechar shoppings e academias por 15 dias

Monitoramento epidemiológico dos casos e a taxa de internação dos leitos são os principais nortes para tomada de decisões em Betim (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press ) Betim, na Grande BH, decidiu abrir em 22 de abril shoppings e academias. Depois de 42 dias, os estabelecimentos foram fechados novamente, nessa quarta-feira, como medida para conter o avanço do coronavírus no município, que já contabiliza 148 casos confirmados da doença e oito óbitos em função de complicações causadas pela COVID-19. A cidade de, na Grande BH, decidiu abrir em 22 de abril. Depois de, os estabelecimentos foram, nessa quarta-feira, como medida para conter o avanço dono município, que já contabilizada doença eem função de complicações causadas pela





A medida tem validade de 15 dias. Em 18 de junho, a administração municipal voltará a debater sobre a volta de uma possível flexibilização. Além do fechamento de shoppings e academias, a Prefeitura de Betim passou a exigir tapetes sanitizantes para o comércio autorizado a funcionar. A regra também vale para igrejas, templos e prédios públicos.









De acordo com a Prefeitura de Betim, até essa quarta, 9.172 estabelecimentos já foram fiscalizados na cidade, sendo que 92 deles foram multados por descumprimento de normas. A administração municipal também contabilizou 497 comércios fechados.





A fiscalização também ocorre em templos religiosos que, para funcionar, os responsáveis precisam assinar um Termo de Ajustamento Municipal (TAM) de ciência das regras estabelecidas no decreto, como por exemplo, disponibilização de álcool em gel aos fiéis e garantir o distanciamento entre as pessoas, bem como a restrição, dependendo do caso. Segundo a prefeitura, 468 igrejas já assinaram o termo.





Restaurantes também devem assinar o TAM para poder funcionar, seguindo todas as regras de segurança. Ao todo, 187 estabelecimentos do tipo estão autorizados a abrir as portas, somente até 21h. O comércio de bebidas alcoólicas também está vetado. A administração municipal estipulou em R$ 1.000 o valor da multa, a ser paga pelo dono do comércio, para cada regra descumprida.





Leitos





A prefeitura também informou que, até essa quarta, a taxa de ocupação dos leitos exclusivos para atendimento de casos da COVID-19 está em 8% no Hospital de Campanha da cidade e em 67% nos leitos do Centro de Cuidados Intensivos.





A região de saúde de Betim atende a outros 12 municípios. A administração municipal ressaltou que o monitoramento epidemiológico dos casos e a taxa de internação dos leitos são os principais nortes para tomadas de decisões quanto ao funcionamento das atividades econômicas.