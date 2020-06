Máscaras descartadas de forma indevida podem afetar o ambiente

Máscaras descartadas de forma indevida podem chegar aos leitos dos rios e aos mares (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) coronavírus, ambientalistas aproveitam o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado nesta sexta-feira (5), para alertar para o descarte responsável dos materiais que têm sido usados para evitar a disseminação da COVID-19, que já deixou mais de meio milhão de infectados no Brasil. Neste ano, com a crise de saúde provocada pelo novo, ambientalistas aproveitam o, comemorado nesta sexta-feira (5), para alertar para o descarte responsável dos materiais que têm sido usados para evitar a disseminação da COVID-19, que já deixou mais de meio milhão de infectados no Brasil.









De acordo com a professora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e coordenadora das ações educativas da COVID-19, Viviane Alves, a grande preocupação está relacionada ao material que está na composição dessas máscaras: o polipropileno. “Ele é um plástico que não é biodegradável e que ao se acumular nos ambientes naturais pode levar a efeitos catastróficos”, explicou.





Ela ainda ressalta que, quando esses materiais são descartados de forma indevida, podem chegar aos leitos dos rios e aos mares. “No ambiente marinho, essas máscaras afetam principalmente as tartarugas, que confundem os plásticos com alimento”, detalhou.





Segundo a gerente de Hotelaria Hospitalar do grupo ProntoBaby, Fernanda Sales, ainda existe a possibilidade de o vírus sobreviver na água e no solo. “Mesmo com uma menor contaminação, ao entrar em contato com esses resíduos, as pessoas podem desenvolver a doença, tornando-se também transmissores”, disse.





E para evitar que isso aconteça, é necessário fazer o descarte do material de forma correta. A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) orienta para o processo mais adequado:

- Utilizar dois sacos plásticos para depositar o material;

- Lavar as mãos antes de encostar na máscara e depois que finalizar o processo de descarte;

- Retirar a máscara do rosto pelo elástico;

- Assim que a máscara estiver dentro do saco plástico, descartar no lixo do banheiro.

- Identificar o material no saco plástico.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz