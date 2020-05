Bairro de Nova Lima pede socorro por má conservação de vias

Comprometida, Rua das Araras, no Bairro Estância Serrana, em Nova Lima, faz ligação entre a MG-30 e a BR-040 (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press) Em meio à pandemia de COVID-19 é natural que as atenções se voltem para a saúde, mas as autoridades não podem esquecer das outras áreas. É o que tem ocorrido em Nova Lima, como denunciam moradores do Bairro Estância Serrana, localizado nas proximidades do Vale da Mutuca.

Segundo os moradores, o local está abandonado pelo poder público, embora seja habitado por cerca de 5 mil pessoas, além se ser importante alternativa para o trânsito e ligação entre a MG-30 e a BR-040. “Temos uma via totalmente comprometida, a Rua das Araras, que recebe 2,5 mil veículos por dia. São 12 trechos de grande periculosidade, que podem isolar o bairro, além de colocar em risco a vida das pessoas. Há locais que estão interditados parcialmente há mais de cinco anos, sem que o poder público tome providências. Quem cuidou, contratou caçambas e máquinas para fazer a limpeza foi a associação dos moradores”, diz Leo Soltz, que reclama do descaso do Executivo municipal da cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). “Somos invisíveis para a prefeitura, menos na hora de pagar o IPTU.”





Já outra via, a Rua Colibri, foi totalmente fechada depois que as chuvas provocaram desabamento no local. "Já procuramos a Prefeitura de Nova Lima, mas nada foi feito. Sabemos das dificuldades de uma cidade, mas não podemos perder nosso direito de ir e vir. E também sabemos do momento complicado (por conta do novo coronavírus), mas há risco de que vidas sejam ceifadas aqui. Ainda não aconteceu nenhuma morte, mas há tantos trechos de risco que é uma sorte”, declara Soltz.





Segundo ele, a associação dos moradores gastou cerca de R$ 70 mil para desobstruir vias e sinalizá-las. Também vem procurando mobilizar todos que habitam ou usam o bairro para cobrar do poder público, mas reclama da morosidade. “Daqui a pouco já volta o período de chuvas. Por isso é necessáro iniciar imediatamente as obras.”





Procurado, o Executivo municipal enviou a seguinte nota: “A Prefeitura de Nova Lima tem realizado obras de manutenção em todo o município, intensificadas desde a ocorrência no início do ano devido às chuvas que ocasionaram grandes estragos. Porém, há serviços que não puderam ser realizados em período chuvoso por motivos técnicos, bem como para não colocar em risco a segurança dos trabalhadores, motoristas e pedestres. O governo municipal esclarece que está tomando as proviências para a realização das obras de infraestrutura no Estância Serrana. A obra da Rua Bem-te-vi já foi contratada e será iniciada nos próximos dias. Já para a realização das obras na Rua Araras foi preciso readequar o projeto inicial”.





A Rua Bem-te-vi é outra que está operando em meia pista. Ela desemboca na Araras, antes de uma ponte, sendo importante corredor viário. "Isso não vai resolver. É preciso um esforço coordenado ou há o risco de arrumar uma via e a outra desmoronar, prejudicando a todos. Queremos segurança para todos", argumenta Soltz.