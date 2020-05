Justiça determina suspensão da flexibilização de isolamento social em Nova Lima

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Na decisão, a juíza Maria Juliana Albergaria Costa justificou a decisão ressaltando que Nova Lima conta apenas com 27 leitos clínicos e 14 leitos de UTI na rede pública de saúde local. A magistrada chamou a atenção para o número crescente de casos confirmados de coronavírus no município.





10.043/2020, assinado pelo prefeito Vitor Penido de Barros (DEM) no dia 1º de maio, prevê a serviços de alimentação, como restaurantes, de 11h às 15h, desde que sejam tomadas as medidas de prevenção, como o distanciamento de mesas. No entanto, a juíza relatou no documento que bares e restaurantes da região tiveram registros de aglomeração, conforme reportagens veiculadas pela imprensa, e que o município não apresentou capacidade de fiscalização. O decreto, assinado pelo prefeitono dia 1º de maio, prevê a flexibilização do funcionamento do comércio e do isolamento social em três etapas , sendo que a primeira, que teve início no dia 5, autoriza o funcionamento de, como restaurantes, de 11h às 15h, desde que sejam tomadas as medidas de prevenção, como o. No entanto, a juíza relatou no documento que bares e restaurantes da região tiveram, conforme reportagens veiculadas pela imprensa, e que o município não apresentou capacidade de fiscalização.

Estado de Minas chegou a Vila da Serra. A reportagem foi ao ar no dia 8 de maio. Na ocasião, clientes foram flagrados sem o uso de máscaras, desrespeitando, inclusive, o distanciamento de segurança. A prefeitura fiscalizou os estabelecimentos da região e informou que chegou a registrar aglomeração no comércio da Alameda Oscar Niemeyer, no bairro. A reportagem foi ao ar no dia 8 de maio. Na ocasião, clientes foram flagrados, desrespeitando, inclusive, o. A prefeitura fiscalizou os estabelecimentos da região e informou que seis deles foram notificados . A administração municipal também proibiu a venda de cerveja e outras bebidas alcoólicas.

Na decisão, a juíza diz que a Prefeitura de Nova Lima tem que cumprir a deliberação de nº 17 do Comitê Extraordinário COVID-19, criado pelo governo de Minas, que prevê a suspensão de serviços não-essenciais, como bares e restaurantes.

A magistrada também determinou que "a flexibilização do comércio tem que seguir os parâmetros do Plano Minas Consciente para permitir a organização micro e macrorregional, bem como para que as atividades econômicas funcionem com segurança, evitando a propagação do novo coronavírus”. O “Minas Consciente” é uma cartilha desenvolvida pelo governo de Minas para que os prefeitos dos municípios reativem setores da economia com segurança. Sua adesão é voluntária.





A Prefeitura de Nova Lima informou que ainda não foi intimada da decisão e que se pronunciará após receber e conferir, na íntegra, o documento.





De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, Nova Lima possui 110 casos confirmados de coronavírus.

