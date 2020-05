COVID-19: Nova Lima confirma notificação de seis estabelecimentos

Prefeitura de Nova Lima realizou operação na cidade no último fim de semana para verificar se lojistas estavam seguindo regras de decreto (foto: Divulgação/Prefeitura de Nova Lima)

Seis estabelecimentos foram notificados em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no âmbito do Decreto 10.043/2020, que flexibilizou o comércio na cidade. A prefeitura, no entanto, não informa quais lojas foram notificadas. O novo texto está em vigor desde terça passada (5).

De acordo com o Executivo municipal, 25 estabelecimentos foram fiscalizados somente nos arredores do Vila da Serra. Contudo, nenhum deles foi autuado.

Em matéria publicada no último sábado (9), oinformou que bares haviam sido autuados na cidade. A foto mostrava o Dorival Bar e Parrilla, localizado na Avenida Oscar Niemeyer, no Vila da Serra.

A conclusão da reportagem foi alcançada depois de falas do secretário de Fazenda de Nova Lima, Cristiano Gomes. "Já está sendo feito uma autuação. Eu ainda não sei especificamente qual foi o motivo daquela autuação, mas em breve já posso passar para vocês (da reportagem) isso (o motivo)", declarou.

A fala do secretário levou a reportagem a concluir que o Dorival Bar e Parrilla estava sendo autuado, já que a declaração foi dada em frente ao estabelecimento.

Confira o áudio completo abaixo:

O Dorival Bar e Parrilla se posicionou por nota. “O Dorival não foi autuado pela fiscalização, uma vez que cumpriu todos os protocolos de segurança determinados pelo decreto 10.043/2020, conforme consta o relatório emitido pelos fiscais no próprio dia de publicação da matéria”.

Desde a última terça-feira (5), serviços de alimentação que decidirem abrir em Nova Lima devem concentrar o consumo no local das 11h às 15h, com, no máximo, um terço da capacidade e distância mínima de 1,5 metro por pessoa, além de uso de máscaras por clientes e funcionários.

Conforme o último balanço da Secretaria de Estado de Saúde, Nova Lima tem 96 casos confirmados de COVID-19. Não há mortes computadas no município.

Foto

Na matéria publicada no sábado, a terceira foto trazia a fachada do Dorival Bar e Parrilla, com legenda informando que o estabelecimento funcionava além das 15h de sexta-feira (8).

O registro, no entanto, ao contrário do informado pela matéria anterior, é de sábado (9), por volta das 11h, horário no qual o funcionamento é permitido por decreto.