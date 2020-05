Mulher é presa após fingir ser enfermeira e sequestrar bebê em Manhuaçu

(foto: PMMG/Divulgação) mãe viveu momentos de pânico após ter a filha recém-nascida levada de seus braços por uma mulher de 26 anos, que se passou por enfermeira para sequestrar a criança, em Manhuaçu, na Zona da Mata, na noite desta segunda-feira (25). Umaviveu momentos deapós ter a filhalevada de seus braços por uma mulher de 26 anos, que se passou porparaa criança, em, na Zona da Mata, na noite desta segunda-feira (25).









No quarto, a suspeita se passou por enfermeira e disse que precisava levar uma recém-nascida para ser medicada. Apesar de não apresentar crachá ou uniforme, a mãe não desconfiou da situação e entregou a criança.





Com a demora no retorno, a mãe perguntou a uma outra enfermeira por sua filha. Foi quando as duas perceberam o que havia ocorrido. Entretanto, a essa altura, a falsa enfermeira já havia saído do hospital com a criança.





Os militares conseguiram identificar a suspeita e, em contato com taxistas da região, descobriram que ela havia pegado um táxi na rodoviária e seguido até São João da Figueira, povoado que fica em Durandé, também na Zona da Mata. Equipes da PM se deslocaram até o local. Ao chegarem na casa, localizaram a mulher no quarto, com a recém-nascida.





Em primeiro momento ela disse que a criança seria sua filha. Chegou a informar aos militares que havia acabado de chegar do hospital onde tinha dado a luz. Disse ainda que teria saído de casa durante o dia para se consultar, pois estaria grávida e com dores. Mas, segundo a médica que fez o atendimento da suspeita, durante a consulta foi constatado que a mulher não estava grávida.





A criança recém-nascida então foi levada de volta ao Hospital César Leite, onde foi reconhecida pela mãe biológica e lhe foi entregue na presença das enfermeiras, sem nenhuma lesão aparente. A suspeita foi presa e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil.