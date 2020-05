Preso suspeito de usar cartões de vítimas para compras pela internet

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, na noite dessa segunda-feira (25), um homem de 25 anos suspeito de estelionato, em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a polícia, ele assumiu o crime.

Emna manhã desta terça-feita (26), a Polícia Cívil revelou que, conforme investigação, o suspeito fez várias compras em um curto intervalo de tempo por meio do sistemade uma empresa, usandodiferentes, o que chamou a atenção do administrador do site.