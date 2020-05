Adolescentes são detidos com pedras de crack na Rua Guaicurus, em BH

Jovens estavam com 32 pedras crack para venda (foto: Divulgação/Polícia Militar) Polícia Militar deteve dois adolescentes na noite dessa segunda-feira na Rua Guaicurus, na Região Central de Belo Horizonte. Eles são suspeitos de comercializarem pedras de crack no local e foram apreendidos com mais de 30 unidades da droga. A idade dos jovens não foi revelada. deteve dois adolescentes na noite dessa segunda-feira na, na. Eles são suspeitos de comercializarem pedras de crack no local e foram apreendidos com mais deda droga. A idade dos jovens não foi revelada.









Um deles estava com seis pedras no bolso, enquanto o outro tinha mais sete. Os adolescentes não responderam se havia mais drogas no local, e a polícia começou a busca. Os militares encontraram mais 19 pedras escondidas em um tijolo próximo a um dos prédios da rua.





Os adolescentes admitiram o porte das drogas. Eles também disseram que vendiam cada unidade por R$ 10. A finalidade era “levantar uma grana”, informou um dos detidos.

Os jovens foram encaminhados para o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional de BH (CIA-BH), no Bairro Barro Preto, Região Centro-Sul da capital mineira.