Em plena pandemia, polícias registram três estelionatos em BH

As polícias Militar e Civil registraram três ocorrências de estelionato em Belo Horizonte nesta segunda-feira (25). Os golpes, todos já conhecidos pelas forças de segurança, aconteceram em diferentes pontos da cidade.

Na Região Leste de BH, no Bairro Santa Inês, dois homens de 38 e 30 anos foram presos na Rua Contagem. A polícia agiu depois de suspeitar da conduta de ambos.

“Eles estavam comidentidade e atestado médico. Eles também vendiamexplica o delegado Sérgio Belizário, da Delegacia de Investigação de Crimes Contra a Ordem Tributária.

Dupla estava dentro de carro com vários documentos falsos na Rua Contagem, no Santa Inês (foto: Reprodução/Google Street View)

De acordo com a polícia, L.M.V. e R.T.S. tinham passagens pela polícia, sendo um por furto e outro por estelionato. O veículo que eles ocupavam também tem documento falso e há suspeita de adulteração no chassi. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional.

Com os dois, a polícia apreendeu cartelas de dois medicamentos: Sibutramina, usado para contra a obesidade, e Cytotec, uma pílula abortiva, além de uma bucha de maconha.

OLX

Ainda nesta segunda, a Polícia Militar registrou um golpe em um cartório localizado no Bairro Lourdes, na Região Centro-Sul de BH. A modalidade? Uma das mais conhecidas da atualidade: negociação “triangulada” por meio do site de compras e vendas OLX.

Segundo a PM, uma pessoa desconhecida clonou o anúncio de uma motocicleta no site com um preço aquém do valor real do veículo.

Por meio do aplicativo WhatsApp, ele convenceu o comprador a depositar o dinheiro em uma conta no Mato Grosso. Para ludibriar a vítima, o criminoso chegou a enviar uma foto de uma carteira falsa da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Ao mesmo tempo, o golpista enganou o dono da motocicleta, informando que compraria o veículo num preço acima do que ele realmente está avaliado.

Dessa maneira, as duas vítimas marcaram um encontro num cartório no Lourdes para realizar a transferência do bem. No local, contudo, o proprietário da motocicleta percebeu que não havia recebido o dinheiro, o que levantou a suspeita do estelionato.

Acionada, a polícia nada pôde fazer, já que as vítimas não tinham informações verídicas sobre o golpista.

“O que a gente indica para o cidadão evitar esse tipo de golpe é sempre conferir a identidade de quem está negociando. O ideal é marcar um encontro próximo a uma base comunitária da Polícia Militar. São várias pela cidade. Sempre é bom evitar realizar transferências sem conhecer o vendedor”, alerta o tenente Santana, que registrou a ocorrência no Lourdes.

Idosos

Nesta terça-feira (26), a Polícia Civil vai dar detalhes sobre a prisão de dois homens que davam golpes em idosos em Belo Horizonte. Eles são acusados de faturar cerca de R$ 200 mil a partir dos crimes.

Segundo a polícia, eles foram detidos quando tentavam enganar mais uma vítima, uma senhora de 61 anos que ganha por mês aproximadamente R$ 1 mil.

Os detidos, de 37 e 46 anos, são ligados à principal quadrilha especializada em estelionatos em Minas Gerais, de acordo com a polícia.

Outras informações serão fornecidas, nesta terça-feira (26), pelos delegados Wagner Sales, Felipe Falles e Cinara Rocha no 1º Departamento de Polícia Civil de BH, situado no Centro da cidade.