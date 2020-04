Polícia Civil prende português por estelionato na Savassi, em BH

Material foi apreendido em apart-hotel onde português vivia, na Savassi, Região Centro-Sul de BH (foto: Divulgação/Polícia Civil de Minas Gerais) português de 68 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (13) por vender panelas falsificadas na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O homem já vinha sendo investigado há cinco semanas pela Polícia Civil, que o capturou na Avenida do Contorno com Rua Grão Mogol. Umde 68 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (13) porna Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O homem já vinha sendo investigado há cinco semanas pela, que o capturou na





De acordo com o delegado Vinícius Dias, titular da 3ª Delegacia Sul, o homem já tinha um histórico de estelionatos desde 2016. Ele oferecia vários objetos de cozinha para as vítimas, como panelas e jogos de faqueiros, alegando que os produtos eram banhados a ouro e feitos com aço inoxidável.









Somente dois, três dias depois da compra que os clientes percebiam o golpe, uma vez que os produtos eram degradados rapidamente. Segundo o delegado, o homem chegou a faturar 12 mil reais na última semana. Além do material falsificado, máquinas de cartões em nomes de terceiros foram apreendidas com o português. Caso for comprovada a participação dessas pessoas como laranjas do esquema, o homem também responderá por associação criminosa. Ele foi enquadrado por estelionato e crime contra o consumidor.

Homem pode ser deportado

Após ser capturado, o homem levou os policiais até o seu apart-hotel de luxo, também na Savassi, onde foram encontrados os materiais apreendidos. A Polícia Civil também identificou que o português está com a autorização de permanência no Brasil expirada.



“Ele não tem visto, por causa da relação de reciprocidade entre Brasil/Portugal, mas ele está sem autorização de permanência aqui no Brasil. Os 90 dias, autorizados pela Polícia Federal, já foram expirados. Então estou oficiando a Polícia Federal para saber sobre a regularidade dele em nosso país”, disse Vinícius Dias.





O passaporte europeu do homem foi apreendido. Ele cumprirá prisão domiciliar, uma vez que é maior de 60 anos e tem hipertensão arterial, mas deverá comparecer aos atos do processo. Caso a justiça comprove a ilegalidade do português no Brasil, ele poderá ser deportado. A esposa do autor, além dos filhos, que são menores de idade, também estão em Belo Horizonte.