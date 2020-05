PBH restringe promoções, veta bebedouros e indica câmeras a comércios

Prefeitura de Belo Horizonte quer reduzir risco de transmissão do coronavírus nos comércios (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) restrições a liquidações, veto a bebedouros e pedido de registros em câmeras. Ao confirmar para a próxima segunda-feira (25) o início da reabertura gradual do comércio em Belo Horizonte, a prefeitura também listou regras que todos os estabelecimentos deverão seguir. Entre as normas, estão





As regras foram apresentadas pelo secretário de saúde da capital mineira, Jackson Machado Pinto, com o título “”. Segundo ele, as normas serão oficializadas por meio da portaria 194/2020, que será publicada neste sábado no Diário Oficial do Município (DOM).

O objetivo é conter o avanço do novo coronavírus em Belo Horizonte e, com isso, dar prosseguimento às fases posteriores de reabertura do comércio. Isso porque o processo de flexibilização do isolamento social regredirá ou será interrompido caso indicadores epidemiológicos e infraestruturais apresentem piora significativa.





As normas





Algumas das regras listadas pela prefeitura já estão previstas em decretos anteriores do prefeito Alexandre Kalil (PSD), como o uso obrigatório de máscaras, a exposição de cartazes educativos e o respeito ao distanciamento social. Outras, porém, chamam atenção por não estarem tão generalizadas assim.





Ficou estabelecido, por exemplo, que os comércios não podem “realizar atividades e/ou promoções que induzam aglomerações dentro e fora do estabelecimento”. “Quem estava doido para ir comprar uma promoção ou uma liquidação, não vai ter”, disse Jackson Machado Pinto.





No total, foram apresentadas 24 regras (veja todas na lista abaixo). Uma delas diz respeito à fiscalização: todos os estabelecimentos deverão “disponibilizar registros, quando solicitados, por meio de câmeras ou outras alternativas que permitam a comprovação da execução das medidas de higienização e de redução de riscos de contaminação de colaboradores e clientes”.





Veja as regras a seguir: