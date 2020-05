COVID-19: secretário de Saúde admite 'medo' ao reabrir comércio em BH

Secretário de Saúde de BH explicou como funcionará a reabertura do comércio (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O secretário de Saúde de Belo Horizonte, Jackson Machado Pinto, admitiu temer os reflexos da reabertura do comércio. Na capital mineira, o processo se iniciará na próxima segunda-feira (25) , porque não sabemos o que vai acontecer, mas esperançosos de que todo mundo vai concordar em manter o distanciamento", disse o secretário, em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (22).A prefeitura distinguiu os possíveis níveis de abertura em, que começará na segunda-feira e tem previsão de durar duas semanas, liberará o funcionamento de salões de beleza (exceto clínicas de estética), shoppings populares e setores de comércios varejistas.Jackson Machado Pinto teme que o desrespeito a normas sanitárias durante a reabertura a. Os indicadores epidemiológicos da COVID-19 serão avaliados diariamente por um comitê da prefeitura, coordenado justamente pelo secretário.A depender do cenário, os especialistas podem travar o processo de reabertura ou até retrocedê-lo a níveis com maiores restrições ao funcionamento do comércio."Confesso que me traz um pouco de medo. Nós não sabemos o que vai acontecer. Esperamos muito que depois da publicação do decreto 17.361, com essa retomada parcial das atividades, mantenhamos a nossa responsabilidade do distanciamento social", disse.Para que as etapas seguintes do processo de reabertura se concretizem, a prefeitura vai estabelecer umaque os estabelecimentos devem cumprir. Entre elas, estão o uso obrigatório de máscaras, a exposição de cartazes educativos e o respeito ao distanciamento social.