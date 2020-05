Mercado Central anuncia reabertura a partir de segunda-feira

(foto: Leandro Couri/EM D.A.Press) Mercado Central de Belo Horizonte anunciou que vai reabrir 361 lojas que oferecem serviços não-essenciais a partir de segunda-feira (18). Bares e restaurantes permanecerão fechados. Central de Belo Horizonte anunciou que vai reabrir 361 lojas que oferecem serviços não-essenciais a partir de segunda-feira (18). Bares e restaurantes permanecerão





A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) considera positiva a decisão. “Já estamos trabalhando com os setores de comércio e serviços para que retornem de forma segura. Os estabelecimentos estão preparados para abrir suas portas, adotando normas e procedimentos que atendam às recomendações das autoridades de saúde”, afirmou o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.

PBH

Por meio de nota a Prefeitura de Belo Horizonte disse estar ciente da reabertura dos estabelecimentos que estão enquadrados no decreto municipal. "O Mercado Central irá adotar medidas de restrição para controlar o número de pessoas que irão entrar no local. A PBH salienta ainda que os bares e restaurantes permanecerão fechados."

Aglomeração

No último sábado (9), vésperas do Dia das Mães,o decreto de contenção ao coronavírus, lojas de artesanatos, flores e bichos abriram as portas no mercado causando aglomeração de