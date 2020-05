Blitz do coronavírus: PBH instala barreiras sanitárias nas ruas da capital

Avenida Amazonas, nas proximidades do Anel Rodoviário. Local terá barreira sanitária a partir de segunda (18) (foto: Edésio Ferreira/ EM D.A.Press)



A prefeitura de Belo Horizonte criou barreiras de fiscalização sanitária em 18 pontos da cidade, que começam a funcionar a partir de segunda-feira (18). A determinação consta no Decreto nº 17.356, publicado na edição desta sexta (15) no Diário Oficial do Município (DOM). A medida visa conter a propagação do novo coronavírus pela capital.





Segundo a norma, nesses postos, haverá agentes públicos autorizados a parar veículos a fim de realizar rastreamento clínico, incluindo aferição de temperatura corporal. Outro procedimento previsto é o direcionamento de pessoas com suspeita de infecção pelo vírus da COVID-19 aos serviços de saúde de BH. Veículos oficiais do poder público e ambulâncias estão livres da fiscalização.



Veja onde as bareriras serão instaladas: