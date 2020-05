COVID-19: academia é serviço essencial? Sindicato afirma que sim

(foto: AGÊNCIA CLICK/DIVULGAÇÃO) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ter colocado academias na lista de serviços considerados essenciais durante a pandemia do novo coronavírus, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), afirmou que não pretende liberar os estabelecimentos para funcionamento na capital. Os embates que estão ocorrendo em todo Brasil levantaram o debate: as academias podem ser consideradas serviços essenciais? Após oter colocadona lista de, o(PSD), afirmou que não pretende liberar os estabelecimentos para funcionamento na capital. Os embates que estão ocorrendo em todo Brasil levantaram o debate:





“Pelo decreto de Jair Bolsonaro fica claro que as academias são serviços essenciais e a valorização do profissional de educação física", diz Fernando Sander, presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Natação e Ginástica de Minas Gerais.



Ele, no entanto, ressalta: "Apesar disso, estamos entre a cruz e a espada. Precisamos seguir as ordens dos prefeitos. Em Minas Gerais, são muitos a favor da reabertura. Mas, em Belo Horizonte, o Kalil já demonstrou que esta não é a prioridade”.





Fernando Sander diz que, mesmo com a liberação dos estabelecimentos, os donos de academia vão passar por dificuldades. Isso porque, segundo ele, a maioria não tem os insumos para cumprir de forma imediata com os protocolos de segurança exigidos. Os termômetros, por exemplo, que em alguns lugares já são obrigatórios para reabertura do comércio, são caros e demoram a chegar, explica.





Além disso, Fernando conta que a maioria dos empresários precisou utilizar a Medida Provisória 936, para manter os funcionários. Publicada em 1º de abril, a MP permite a redução de 25%, 50% ou 70% da carga horária, com a redução proporcional do salário, dos trabalhadores por até três meses. Já os acordos de suspensão total do contrato de trabalho devem ter validade de no máximo dois meses. Caso não haja a prorrogação, portanto, os acordos de suspensão do vínculo empregatício firmados logo no início de abril só terão mais este mês de vigência.

Cheiro de água sanitária

Mesmo com a liberação de academias em algumas cidades de Minas, Fernando afirma que tem recebido reclamações de clientes e atletas. “Eles reclamam do cheiro da água sanitária, dizem que afeta o treino. Reclamam das máscaras, falam que atrapalha na respiração”, relata. “É uma questão cultural, e é difícil explicar para alguns deles que as academias deixaram de ser ponto de encontro para se tornarem lugares de treinamento. Culturalmente, as pessoas não estão preparadas para seguir dessa nova forma”, completa





Na capital mineira, as academias, barbearias e salões de beleza estão fechados desde 20 de março. O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que os governadores e prefeitos têm a autonomia para decidir a melhor forma de enfrentar a COVID-19.





A prefeitura de Belo Horizonte afirmou que "seguindo os julgados do Supremo sobre o tema, os decretos municipais continuam vigorando tal como publicado".

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?





A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal





Mitos e verdades sobre o vírus





Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Gráficos e mapas atualizados: entenda a situação agora

Vitamina D e coronavírus: o que já sabemos

Coronavírus: o que fazer com roupas, acessórios e sapatos ao voltar para casa

Animais de estimação no ambiente doméstico precisam de atenção especial

Coronavírus x gripe espanhola em BH: erros (e soluções) são os mesmos de 100 anos atrás