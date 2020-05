Alunos da rede municipal de Nova Lima receberão Kit Agricultura neste sábado

Alunos da rede municipal de ensino do município de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, receberão o Kit Agricultura Familiar neste sábado (9). De acordo com a prefeitura, frutas e legumes compõem a caixa de dois quilos.

Famílias com até dois alunos matriculados na rede municipala um kit. No caso de mais de dois filhos estudantes de escolas da prefeitura, dois kits serão

A prefeitura do município informa que os horários de distribuição serão conforme a letra inicial de cada estudante e que o uso de máscaras é obrigatório na retirada do benefício. Não haverá segunda chamada, pois os itens são de baixa durabilidade.

A retirada do Kit Agricultura Familiarser feita na escola em que o aluno estuda, de acordo com osestabelecidos neste cronograma . O responsável deveráseu documento de identificação e o do estudante paraos itens.