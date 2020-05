Site de startup mineira contabiliza estatísticas de coronavírus

(foto: Divulgação/Trybe) pandemia de coronavírus, empresas investem em atitudes solidárias. Este é o caso empresário mineiro Matheus Goyas, que com a startup Trybe promoveu um hackathon – maratona de programação – com alunos para encontrar uma solução tecnológica que auxiliasse os brasileiros durante este período. O trabalho resultou na criação da , site contendo as últimas notícias sobre o vírus, o número de casos no Brasil e no mundo, dicas de saúde, além de instruções de como se adaptar ao estudo remoto. Em meio àempresas investem em. Este é o caso empresário mineiroque com a startuppromoveu ummaratona de programação – com alunos para encontrar uma solução tecnológica que auxiliasse os brasileiros durante este período. O trabalho resultou na criação da Central Covid , site contendo as últimas notícias sobre o vírus, o número de casos no Brasil e no mundo, dicas de saúde, além de instruções de como se adaptar ao estudo remoto.





SAIBA MAIS 18:11 - 07/05/2020 Pais e cuidadores de crianças ganham canal de apoio na pandemia

18:00 - 07/05/2020 Mortes por síndrome respiratória aguda crescem 357% em Minas

17:48 - 07/05/2020 Escolas de MG propõem acordos de redução de jornada e salário Estado de Minas, Gustavo ressaltou o orgulho de poder influenciar seus estudantes em atitudes filantrópicas. “A ideia da Trybe nasceu exatamente dessa vontade de ajudar, educar e preparar para o mercado”, conta. “Fico muito orgulhoso em ver que conseguimos passar duas mensagens: a primeira, que pessoas que estudam com a gente enxerguem que a habilidade pode ser utilizada para ajudar as pessoas; e a segunda, que a tecnologia pode ser utilizada para ajudar na propagação de informações”, explica. Em conversa com, Gustavo ressaltou o orgulho de poder influenciar seus estudantes em atitudes filantrópicas. “A ideia da Trybe nasceu exatamente dessa vontade de ajudar, educar e preparar para o mercado”, conta. “Fico muito orgulhoso em ver que conseguimos passar duas mensagens: a primeira, que pessoas que estudam com a gente enxerguem que a habilidade pode ser utilizada para ajudar as pessoas; e a segunda, que a tecnologia pode ser utilizada para ajudar na propagação de informações”, explica.





O projeto da Trybe reuniu quase 40 estudantes e parte de seu time, incluindo os sócios-fundadores. “Nós acreditamos no poder que a educação e a tecnologia têm para melhorar a vida das pessoas. Nossa metodologia é focada em ensinar os estudantes a lidar com problemas e desafios reais, por isso começamos a questionar o que poderia ser feito de maneira rápida e efetiva”, afirma.





De acesso livre ao público, a plataforma foi criada de forma remota em apenas dois dias. De acordo com o empresário, a maratona de programação foi um momento de colocar à prática as aulas da startup.





AJUDA BH. Quando Minas Gerais, em janeiro deste ano, sofria com fortes chuvas, a Trybe realizou seu primeiro hackathon com os estudantes. A partir dessa atividade, foi criado um mapa interativo para mostrar os locais que recebiam doações, abrigos e ainda pontos de alagamento de Belo Horizonte. Anteriormente, em outra atividade, os estudantes criaram o projetoQuando Minas Gerais, em janeiro deste ano, sofria com fortes chuvas, a Trybe realizou seu primeiro hackathon com os estudantes. A partir dessa atividade, foi criado um mapa interativo para mostrar os locais que recebiam doações, abrigos e ainda pontos de alagamento de





E para quem quiser estudar tecnologia e não tem o dinheiro suficiente, a escola de tecnologia criou um programa em que o aluno pode pagar posteriormente, quando for inserido no mercado de trabalho, pelas aulas que teve. “Eu fico orgulhoso, porque sei que estamos inserindo pessoas no mercado, que vão ter a mesma atitude e ajudar outras pessoas também”, conta.





A Trybe tem história recente. A startup foi criada em agosto de 2019 por Matheus Goyas e alguns amigos de infância. O principal diferencial da escola, de acordo com Goyas, é um programa de aprendizagem denso de seis horas por dia, com duração de um ano. Na visão dele, "criado sob medida para formar pessoas que atenderão às demandas das principais empresas do Brasil e do mundo".



As operações da Trybe estão concentradas em Belo Horizonte, Itajubá (Sul de Minas), São Paulo e Florianópolis (SC). “Nosso objetivo é acelerar a carreira da pessoa em programação. A ideia é trabalhar ativamente desde o início do programa para preparar e conectar os estudantes com as nossas empresas parceiras”, enfatiza Goyas.

*Estagiaria sob supervisão do subeditor Eduardo Murta