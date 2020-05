Pais e cuidadores de crianças ganham canal de apoio na pandemia

Diante da pandemia de coronavírus e o atual cenário de incerteza, a ONG Visão Mundial criou o WhatsApp da Ternura destinado a pessoas de todo o Brasil que tenham filhos ou que convivam com crianças. A rede permite compartilhar angústias e receber dicas e conselhos terapêuticos sobre como lidar melhor com o isolamento.

A ONGque o canal não pode seruma terapia on-line, mas ofereceaos pais e pessoas que convivem com crianças. A gerente de operações de emergência da Visão de Mundo, Andrea Freire,que quem busca ajudareceber diversassobre como estar presente no cotidiano dos menores. “Além de conselhos paraas questões relacionadas à pandemia e seus sentimentos, da melhor forma com os pequenos”, informa.