Mulheres vítimas de violência doméstica podem buscar ajuda em ferramenta virtual

Assistente virtual é acionada por WhatsApp (foto: Reprodução)

Mulheres de todo o Brasil que forem vítimas de violência doméstica durante a pandemia podem buscar ajuda por meio de uma assistente virtual acionada por WhatsApp. Isso graças a uma ferramenta lançada pelo Instituto Avon, Uber e Wieden+Kennedy que oferece uma forma silenciosa das mulheres pediram ajuda e receberem orientações dentro de casa.









A ferramenta é acionada pelo WhatsApp a partir do número (11) 94494-2415. A vítima é colocada em contato com uma assistente virtual, que simula uma pessoa presente em sua lista de contatos para não despertar a atenção do agressor.

A mulher deve responder algumas perguntas para que seja identificado o grau de risco que ela corre e, assim, receber o suporte apropriado. Para buscar um hospital, delegacia ou outro atendimento, a mulher violentada receberá um código promocional que fornece uma viagem gratuita pela Uber para se deslocar.