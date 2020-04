Feminicídio: homem mata mulher a facadas em BH

Rabecão da Polícia Civil compareceu ao Bairro São João Batista para encaminhar a mulher ao IML (foto: Reprodução/WhatsApp)

Uma mulher de 38 anos foi vítima da intolerância e do machismo nesta quarta-feira (15) em Belo Horizonte. De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição a encontrou já sem vida em um imóvel localizado na Rua Nelita Salarmo Penido, no Bairro São João Batista, em Venda Nova, após ser esfaqueada pelo namorado.

Segundo a polícia, a vítima era dona de umalocalizada no Bairro Lourdes, Centro-Sul da capital mineira. Nesta quarta, por volta das 17h, uma funcionária do estabelecimento estranhou oda patroa e decidiu ligar para a casa dela.

Depois de insistir muitas vezes, a ligação foi atendida pelo namorado da vítima, de 31. Ele disse à mulher que havia matado a companheira e que estava muito mal, conforme o boletim de ocorrência.

A funcionária, então, acionou a polícia. Ao chegar ao local, a PM encontrou o suspeito do crime ensanguentado no chão, com uma perfuração no pescoço. Tudo indica, segundo a corporação, que ele tentou se matar após cometer o crime.

O homem confessou aos militares ter matado a namorada. Ele disse que teve um ataque de fúria por volta das 5h desta quarta, horas depois de ver a companheira chegando de moto com um colega de trabalho, com que teria dado um beijo, segundo relatos do suspeito.

O acusado também disse, conforme a boletim de ocorrência, que perdeu a consciência depois que tentou se matar. Ele está internado em estado grave no Hospital Risoleta Toletino Neves, no Bairro Vila Clóris, ainda em Venda Nova.

O corpo da mulher foi removido para o Instituto Médico-Legal. A perícia da Polícia Civil também compareceu ao local, assim como o Samu, que constatou a morte da vítima.