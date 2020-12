Nem condição social freia violência contra a mulher no Brasil

Centrais por telefone





» Ligue 190 se ouvir gritos e sinais de briga

» Ligue 180 para denunciar violência doméstica

» Ligue 100 quando a violência for praticada contra crianças

Locais de atendimento





Acolhimento de vítimas de violência doméstica em Belo Horizonte





» Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, ao Idoso e à Pessoa com Deficiência

Avenida Barbacena, 288

Telefone: (31) 3330-5752

» Centro Risoleta Neves de Atendimento à Mulher

Telefones: (31) 3270-3235/3270-3296

» Defensoria Especializada de Defesa da Mulher vítima de Violência

Telefones: (31) 98475-2616/98464-3797/ 98239-8863

» Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Benvida)

Telefone: (31) 98873-2036

» Promotoria da Mulher

Telefone: (31) 3337-6996

Em qualquer cidade





Juízes destacam 'caráter endêmico'

A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e a Associação dos Juízes Federais do Rio de Janeiro e Espírito Santo (Ajuferjes) assinaram nota conjunta contra o assassinato da juíza Viviane Vieira do Amaral Arronenzi, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que foi morta pelo ex-marido na frente das três filhas, na véspera do Natal. O engenheiro Paulo José Arronenzi, de 52 anos, foi preso em flagrante.





As duas entidades afirmam que o caso demonstra que a violência contra a mulher ‘tem caráter endêmico’ no Brasil, atingindo principalmente mulheres negras e pobres, mas também todas as mulheres ‘unicamente pela questão do gênero’. Na sexta,-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, divulgou comunicado afirmando ser ‘urgente’ o debate sobre a violência doméstica no país e que a corte e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) ‘se comprometem com o desenvolvimento de ações que identifiquem a melhor forma de prevenir e de erradicar’ esse tipo de crime. Manifestação semelhante foi divulgada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, que classificou o feminicídio como ‘uma chaga’.





“O país mantém a quinta maior taxa de feminicídio do mundo, 90% dele cometido por companheiros ou ex-companheiros. Cada uma dessas ocorrências traz consigo uma tragédia pessoal e familiar não captada pelas estatísticas, além de perpetuar a banalização da vida e da liberdade das mulheres”, afirmam os juízes federais.





Há três meses, Viviane denunciou Arronenzi por lesão corporal e ameaças. O próprio Tribunal de Justiça do Rio providenciou uma escolta para a magistrada, mas ela abriu mão da proteção . Na nota pública, a Ajufe e a Ajuferjes reafirmaram “a importância da legislação protetiva de mulheres, especialmente da Lei Maria da Penha, e de outras estratégias de prevenção e repressão à violência contra mulheres em suas diversas formas.”





Prática Característica que distingue os feminicídios das demais mortes violentas intencionais é o instrumento empregado para perpetrar o assassinato. Enquanto na totalidade dos casos de mortes violentas intencionais no Brasil, em 2019, cerca de 72,5% dos assassinatos foram cometidos com o emprego de armas de fogo, em casos de feminicídio o tipo de arma mais utilizado é a chamada 'arma branca'.





Por trás dos números, em todos os anos há casos de mulheres brutalmente assassinadas, em geral, por seus companheiros e ex-companheiros. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, isso ocorre em 89,9% dos casos.

» Nos locais onde não houver nenhum serviço especializado de atendimento à mulher em situação de violência, entre em contato com a delegacia de polícia mais próxima, com o serviço de assistência social do seu município (ou Cras), ou com a Promotoria de Justiça da comarca.