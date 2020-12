O engenheiro, preso em flagrante após matar a facadas a ex-mulher, a, de 45 anos, na véspera do Natal, decidiu ficar em silêncio na Divisão de Homicídio, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, mesmo bairro onde ocorreu o crime. Ele disse que só vai se manifestar em juízo. Nesta sexta-feira (25/12), o homem foi transferido para um presídio.

A juíza do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) foipequenas do casal – uma de 9 anos e duas gêmeas de 7. Paulo não tentou fugir após cometer o. Foi preso próximo ao corpo da mulher, onde permaneceu até a chegada da polícia.

Juíza morta pelo ex na frente das filhas, no Rio, dispensou escolta

Viviane Arronenzi havia atendido a um pedido de uma das três filhas para dispensar a escolta que lhe era oferecida pelo TJRJ (foto: Reprodução/Redes sociais)

Sem escolta

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível escutar os gritos das crianças clamando para que o homem parasse de golpeá-la. Testemunhas ainda pediram socorro aos guardas municipais do 2º SubGrupamento de Operações de Praia, que estavam na base ao lado do Bosque da Barra, próximo ao local do crime.Os agentes encontraram a juíza desacordada, caída ao chão, em frente ao Colégio Estadual Vicente Jannuzzi, na Avenida das Américas, uma das principais vias do bairro. Apontado por testemunhas como autor do crime, Paulo Arronenzi foi preso pelos guardas municipais sem mostrar resistência.