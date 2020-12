Laudo pronto: juíza morreu com 16 facadas no rosto, pescoço e barriga

Viviane foi assassinada de maneira violenta pelo ex-marido (foto: Arquivo pessoal)

laudo divulgado neste sábado (26/12) pelo Instituto Médico Legal (IML), a juíza Viviane Vieira do Amaral Arronenzi, 45 anos, foi Segundodivulgado neste sábado (26/12) pelo Instituto Médico Legal (), aViviane Vieira do Amaral Arronenzi, 45 anos, foi morta com 16 facadas nas véspera de Natal, na última quinta-feira (24/12). O engenheiro Paulo José Arronenzi, 52 — ex-marido de Viviane — foi o autor dos golpes.





Ainda de acordo com o laudo, a magistrada tinha perfurações no rosto, barriga e pescoço.









Entenda o caso





A juíza Viviane Vieira do Amaral Arronenzi foi assassinada a facadas, em frente das três filhas, na tarde desta quinta-feira (24/12), na véspera de Natal. O crime foi no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Viviane era juíza do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).





Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento da ação. As três filhas de Viviane gritam e clamam para que o pai pare de agir, enquanto o homem desfere golpes na mulher caída ao lado de um carro.