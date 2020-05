Corpo da vítima foi encontrado em frente à Câmara Municipal de Contagem (foto: Câmara Municipal de Contagem/Reprodução) violência em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Daisa Aparecida de Carvalho Rodrigues, de 34 anos, foi esfaqueada pouco tempo depois de ter comparecido à um posto policial para denunciar as agressões do companheiro. Somente nessa quarta-feira (6), dois feminicídios foram registrados em menos de 24h no município da Grande BH. Mais uma mulher foi vítima daem Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Daisa Aparecida de Carvalho Rodrigues, de 34 anos, foi esfaqueada pouco tempo depois de ter comparecido à um posto policial para denunciar as agressões do companheiro. Somente nessa quarta-feira (6), doisforam registrados em menos deno município da Grande BH.





Enquanto prestavam socorro à vítima, os militares foram surpreendidos pela aproximação do companheiro dela, que voltava de uma rua nas proximidades. Ele estava ensanguentado e com um corte na mão. No local onde ele foi visto uma faca foi encontrada.





Médicos do SAMU constataram o óbito de Daisa. Peritos também estiveram no local e recolheram a faca.





Versão do suspeito e contradição

O suspeito informou aos policiais que estava no local com a vítima e um outro amigo consumindo bebidas alcoólicas. Em um determinado momento da conversa, a vítima e o outro homem teriam começado a brigar por causa de drogas, e o amigo teria desferido o golpe em Daisa. Ele ainda afirmou que tentou intervir no atrito, mas foi atacado e ferido na mão esquerda.





Questionado novamente sobre o fato, o suspeito caiu em contradição e disse que não viu o momento em que a companheira foi golpeada pois havia saído do local para comprar refrigerante e quando retornou viu a vítima caída. Ainda disse que, ao questionar o amigo, foi agredido por ele.





O outro homem foi localizado embriagado nas proximidades. Ele afirmou aos policiais que só havia visto o casal pela manhã. Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Plantão de Contagem.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais