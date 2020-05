Grupo é preso a caminho da Rodoviária de BH com 17 kg de maconha

Uma mulher de 24 anos e uma menor de idade estavam a caminho de Vitória (foto: Sanderson Pereira/Companhia Energética de Minas Gerais) Terminal Rodoviário de Belo Horizonte, na Região Central da capital mineira, com 17 quilos de maconha. Segundo um dos integrantes, o grupo levava o material ilícito de Luz, cidade da Região Centro-Oeste de Minas Gerais, para Vitória, capital do estado de Espírito Santo, local onde seria distribuído. Um quarteto foi preso na noite dessa quarta-feira próximo ao, nada capital mineira, comde maconha. Segundo um dos integrantes, o grupo levava o material ilícito de, cidade da, para, capital do estado de, local onde seria distribuído.









Os militares suspeitaram e abordaram o grupo a partir do homem, que seria conhecido por furtos no local. Ele e a mulher de 40 anos estariam levando as outras duas pessoas para a Rodoviária, onde elas embarcariam em um ônibus para Vitória.





Posteriormente, os policiais encontraram mais porções que estariam sendo usadas pelo grupo. A mulher de 24 anos assumiu a posse de todo o material e ainda contou que já havia sido presa na divisa do Brasil com o Paraguai com 240 kg de maconha.