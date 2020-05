Homem é suspeito de matar a ex-namorada com 11 tiros em Contagem, na Grande BH

Feminicídio aconteceu no bairro Petrolândia, em Contagem, na Grande BH (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)









Após o crime, a Polícia Militar (PM) começou a fazer as primeiras diligências em busca do suspeito. De acordo com uma familiar da vítima, o homem tinha um relacionamento por três anos com a mulher, mas ela teria dado um fim no namoro. Ele, inconformado, chegou a agredir a ex-companheira na semana passada com socos, chegando a utilizar uma máquina de choque. A mulher tinha medida protetiva em vigor contra o ex-namorado.





Militares chegaram a ir em um endereço ligado ao homem. Eles foram recebidos pela irmã do suspeito, que informou que ele não morava lá, mas que havia passado no local um dia antes para pegar um capacete e uma bicicleta emprestada. Ela não soube informar o paradeiro atual do rapaz.



Testemunhas informaram aos militares que o executor estava em uma bicicleta, usando capacete e óculos escuro.





Câmeras de segurança de estabelecimentos próximos ao local do crime podem ajudar nas investigações, que ficarão a cargo da 3ª Delegacia de Polícia Civil, em Contagem.

